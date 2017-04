Sergio Ramos le respondió a Piqué y a Vidal

Miércoles, 19 de abril de 2017

Tras la polémica clasificación del Real Madrid ante el Bayern Münich, el defensor del Barcelona publicó un sugerente tuit por el gol en offside de Cristiano Ronaldo, mientras que el chileno acusó al árbitro de “robo”





Real Madrid eliminó al Bayern Münich y se clasificó a las semifinales de la Champions League. El Merengue lo logró con un triunfo por 4 a 2 (6-3 el global). Sin embargo, la polémica quedó instalada por los errores del árbitro Viktor Kassai.



El juez de origen búlgaro no amonestó en dos oportunidades a Casemiro, que hubieran significado la roja, expulsó mal a Arturo Vidal y no sancionó offside en dos de los tres goles que anotó Cristiano Ronaldo.





Gerard Piqué fue el primero en referirse a esto con un sugerente tuit. El defensor del Barcelona, acérrimo rival del Real Madrid, sólo se limitó a publicar tres puntos suspensivos en cuenta de la red social Twitter.





En tanto, Arturo Vidal, quien fue uno de los que se vio involucrado por la expulsión, al término del encuentro dijo que lo que sufrió fue un "robo" y acusó al árbitro de haber montado un show a favor del Real Madrid.



Sergio Ramos, defensor y uno de los referentes del elenco merengue, recogió el guante y les contestó a ambos. "No me sorprende. Pero que Piqué rebobine un poco, que se ponga el partido del PSG y los tres puntos se le quedaran cortos. Vamos a ver mañana (por hoy miércoles) tras la actuación del árbitro con Juventus si los puntos suspensivos se devuelven. Que cada uno barra su parcela, pero a veces hablar del Real Madrid da más protagonismo", fue la respuesta para Piqué.





También se hizo lugar para contestarle al chileno: "¿Robo? Respeto la opinión de todo el mundo, no sé de qué robo habla. Un gol que es posible que esté adelantado, cuando le envío el centro a Cristiano Ronaldo, pero también el de Müller lo estaba. Los árbitros a veces te dan y otras te quitan. Pero no creo que influyan en los partidos. Son personas y se equivocan. Soy partidario del video, la tecnología ayuda. El cómputo general del Real Madrid ha sido superior".