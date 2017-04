Dos ex hombres de la Selección, los candidatos a reemplazar a Tinelli Miércoles, 19 de abril de 2017 La dirigencia de la AFA tiene en mente a dos ex futbolistas para ocupar la plaza que dejó el conductor televisivo



El mundo del fútbol aún sigue sorprendido por la noticia. De manera repentina e inesperada, Marcelo Tinelli decidió alejarse de la pelota, al declinar de sus cargos en la Asociación del Fútbol Argentino y pedirse una licencia de 18 meses en San Lorenzo, donde es uno de los vicepresidentes.



Con este panorama planteado, Claudio Chiqui Tapia y compañía deben ocupar el puesto que dejó vacante el conductor televisivo de presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. En la reunión de Comité Ejecutivo que se produjo ayer, salieron a la luz los candidatos a sucederlo.





El primero que emergió fue Juan Sebastián Verón. El jugador y presidente de Estudiantes hace unos días fue nombrado como encargado de las Selecciones juveniles, pero podría realizar ambas funciones o bien relevar a Tinelli y dejar vacante su actual puesto.



De esos movimientos puede estar sujeto el ingreso de Nicolás Russo. El presidente de Lanús, que en la época de Julio Humberto Grondona ya estuvo ligado a los combinados albicelestes, había sido opción antes de los nombramientos del Cabezón y la Brujita.



La otra variante que está sobre la mesa para hacer su ingreso al predio que la AFA ostenta en Ezeiza es la de Diego Milito. Aunque el símbolo de Racing no está del todo convencido, seduce por su capacidad y por la buena relación que tiene con algunos futbolistas. Lo consideran capaz de aportar buenas ideas y de ser un nexo entre los jugadores y los dirigentes. Su nombre fue acercado por Víctor Blanco, quien lo conoce de la Academia.