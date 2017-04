La Justicia dictará una sentencia contra un narco "sin nombre" Miércoles, 19 de abril de 2017 Un Tribunal de la ciudad dará punto final a un juicio en el que la identidad de uno de los diez acusados todavía no pudo ser definida.



“Podemos decir que es el artista antes conocido como Prince”, ironizó su abogado defensor



En la jornada de mañana se vivirá un hecho insólito en los Tribunales de la ciudad de Rosario: El Tribunal Federal Oral Nº 2 deberá dictar una sentencia contra un individuo cuya identidad todavía no se pudo establecer. La incógnita corresponde a un caso por supuesto tráfico de drogas sumido en la polémica y en la incertidumbre debido a la escasez de pruebas.



El hombre en cuestión es un individuo de nacionalidad colombiana que ya fue detenido y ejuiciado en causas anteriores bajo otros nombres y que desnudó las falencias de la fiscalía para poder encaminar el caso.

Todo transcurre en el marco de un juicio que ya lleva cinco meses de duración y que tiene como objetivo condenar a los supuestos 10 integrantes de una red de tráfico de drogas que opera en Latinoamérica y España.



"Podemos decir que es 'el artista antes llamado Prince' porque no sabemos quién es", dijo el abogado del acusado, de quien la propia Justicia todavía no ha podido resolver cuál es su verdadero nombre.





El mismo letrado aseguró, durante la penúltima jornada del juicio, que no sabía cómo llamarlo porque nadie fue capaz de dar con su real identidad.



El abogado, llamado Martín Gesino, hizo referencia a un hombre que en 2008 tomó un avión en Ezeiza con destino final en Madrid. Sin embargo, en la escala en San Pablo, el individuo fue retenido, ya que portaba casi seis kilos de cocaína. Entonces, el hombre presentó un documento argentino a nombre de Luis Avelino Esquivel. El hombre fue condenado a seis años de prisión en Brasil bajo esa identidad, que luego se resolvió que había sido usurpada.



Así y todo, hace dos meses y durante una audiencia, el acusado dijo llamarse Oscar Rey Patiño, de nacionalidad colombiana, y alegó que su pasaporte había sido encontrado por policías en la casa de otro de los acusados, Marcelo Biradelli. Sin embargo, la fiscalía tampoco pudo corroborar tal identidad.



"¿Luis Avelino Esquivel? ¿Oscar Rey Patiño? No sé cómo denominarlo porque no sabemos cómo se llama", dijo Gesino durante la audiencia.

Según la defensa del juicio, la causa tiene grietas en varios aspectos. Los abogados de los incriminados alegan que todo el caso se construyó a base de escuchas que, si bien contienen diálogos referidos al tráfico de drogas, jamás relaciona a los acusados entre sí. Además, las mismas nunca estuvieron acompañadas por evidencia de delito, como drogas secuestradas o balanzas utilizadas.



"Qué berreta que era esta organización que tramaba para llevar droga a Europa un viaje con escalas, lo que implica multiplicar la cantidad de controles que debía pasar la droga de la organización", afirmó el letrado defensor.



En la jornada de mañana, Los jueces Ricardo Vázquez, Omar Di Gerónimo y Beatriz Barabani leerán la sentencia. Hasta el momento, los dos acusados de ser los cabecillas son los colombianos Diego Echavarría y Argemiro Sierra Pastrana. La causa investiga si la banda ingresaba droga desde Colombia y luego la distribuía internacionalmente a países como España, Australia y Holanda.