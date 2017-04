Denuncian que un alumno abusó de otro más chico

Miércoles, 19 de abril de 2017

La madre de la víctima aseguró que su hijo, de 7 años, fue obligado a practicarle sexo oral a un estudiante de último año. El agresor tiene una denuncia del año pasado





Karina, una madre de la escuela Provincia de Jujuy Nº 11, ubicada en el barrio porteño de Almagro, denunció que su hijo de siete años fue abusado sexualmente por un alumno más grande en uno de los baños de la institución.



Según relató la mujer, chicos del último año del colegio invitaban a los niños más pequeños a participar del llamado "juego del poder", que consistía en que los mayores le hacían un favor, como mostrarles el celular o un video, a cambio de favores sexuales.



"En el baño hay un juego que realizan los chicos que se llama el 'juego del poder'. Lo realizan los más grandes. Ellos intercambian y le piden algo a los chicos. Y el mío entró y tuvo la mala suerte de que este pibe estaba solo. Agarró, le dijo que jugaran, le puso el miembro en la boca y para él era un juego. Cuando lo quiso sostener a mi hijo, que tiene 7 años, él corrió y ahí se rompió la nariz", contó Karina. Según dijo, el supuesto agresor ya cuenta con una denuncia similar, radicada el año pasado.









El caso ocurrió el pasado 3 de abril. Ese día, el pequeño llegó a su casa e inexplicablemente se fue a dormir. Su instinto de madre le decía a Karina que algo le pasaba, pero a pesar de indagar al chico, no obtuvo respuesta. Los días siguientes, el menor comenzó a hacerse pis en la cama y la mamá decidió llevarlo al médico. Allí sus temores se hicieron realidad. Si bien le dijeron que la parte genital no había sido tocada, sí le confirmaron que fue víctima de un abuso.



"El lunes 3 vino y se estaba raro. Se fue a dormir temprano como nunca. A la noche tuvo se hizo pis y popó en la cama. Lo llevé al médico el día martes. Le revisaron las partes íntimas y dijeron que no las habían tocado pero que había sufrido un daño sin penetración. El pibe lo obligó a hacer sexo oral", explicó.



A partir de ahí comenzó el suplicio para la mujer. Cuando fue al colegio para exigir explicaciones, lo único que recibió fueron evasivas y maltratos. Karina dijo que la propia directora del colegio la trató de loca y la instó a que no llevara su caso a los medios. "Me dijo que si yo llegaba a exponerlo en los medios, exponía a mi hijo a que le dijeran 'ahí va el nene violado'", señaló.



"Acá me dicen que fue un 'golpecito' nada más en la nariz y el abuso, ¿dónde queda? Hasta el día de hoy ustedes van a ver que nadie me da la cara. Nadie me ayudó, nadie me contuvo psicológicamente. Lo que tenía, todo lo perdí", continuó la mujer. A pesar de que desde la escuela negaron que los abusos ocurrieron, la institución decidió suspender al acusado. Karina hizo la denuncia ante la justicia e intervino la Fiscalía 3. "Lo que queremos es que la directora se vaya porque no cumple su rol. No cuida a los chicos", finalizó la mujer.