"El Polaco no pasa la cuota alimentaria, debo el alquiler y el jardín de Alma" Martes, 18 de abril de 2017 La ex del cantante habló en exclusiva con Teleshow. Aseguró que tiene deudas y que él, hace un mes y medio que no ve ni llama a la pequeña





El año arrancó con todo para El Polaco, de novio con Silvina Luna, es uno de los protagonista de uno de los éxitos del verano, Abracadabra. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y en el plano familiar, las cosas no le estarían yendo tan bien al cantante. En diálogo con Teleshow, su ex mujer Valeria Aquino y madre de su hija menor Alma, aseguró que el artista hace un mes y medio que no le pasa dinero ni se contacta con la pequeña.



"Ezequiel no pasa la cuota de alimentos hace un mes y medio", dijo Aquino. Sin ese dinero, la situación económica de la mamá de Alma se ve duramente afectada, ya que su sueldo no le alcanza y debe el alquiler y la cuota del colegio.



"Hablé con el dueño de mi casa para que me banque hasta fin de mes para pagar porque no llego a cubrirlo. Estoy complicada, él tampoco la llamó más a la nena, ni paga el jardín… desapareció hace un mes y medio", explicó la ex del cantante y contó que le mandó mensajes a allegados de él y a su familia para que se contactaran con la menor.





Es que con su empleo en un salón de belleza, ella no llega a cubrir todos los gastos. La cuota del jardín de Alma, por ejemplo, es de ocho mil pesos. Para poder saldar la deuda, Aquino pidió un plan de pago y comenzó a hacer doble turno en su trabajo.



En el medio de los conflictos entre los adultos está la nena, que según su mamá, pregunta siempre por su papá: "Trato de mostrarle videos cuando le dice que lo extraña y le digo que está trabajando, trato de alivianar la situación".



A pesar de que están distanciados hace tiempo como pareja, esta actitud de El Polaco la tiene un tanto sorprendida a Valeria: "No lo puedo creer porque en teoría él ama a las hijas y mas allá de otra relación, los hijos tienen que estar por y sobre todas las cosas. Tampoco tiene que hacerle pasar necesidades, no me lo hace a mí, se lo hace a la nena. Creo que está mal asesorado, no está teniendo una buena compañera evidentemente. Con Sol (la hija de Ezequiel con Karina "la Pricesita") habla poco y hace tres semanas que no la ve".



Para que no se pierda la relación padre hija, Aquino manda audios de Alma a través del mannager de su ex, pero que nunca recibe respuesta del cantante.



Mientras tanto, los abogados pidieron firmar un plan de cumplimiento de visitas: "Es porque él cuando se la lleva hace lo que quiere, hasta me incomunica. Quiero que haya un régimen ante la Justicia. Además, es injusto que porque esté de viaje o de novio no tenga tiempo para la hija".



A dicho régimen se había referido Ezequiel ayer en Intrusos, pero dijo que era ella quien no dejaba que él estuviera con Alma: "Mi ex no me deja ver a mi hija, es algo que me tiene sumamente angustiado y mal. Hasta que no se firme el contrato de los alimentos y todo eso no me deja".



"Es triste porque se te va la vida trabajando sin el amor de tus hijos, yo no tengo papás y sé lo que es no tenerlos, no quiero eso para Alma. Le dije siempre que no fallara como papá, el amor no se puede comprar", agregó, desilusionada con lo ocurrido.



Por último, cerró: "Hasta lo del maltrato conmigo lo banqué, pero la necesidad de Alma y sobre todo la falta de amor, no. Estará de novio con una chica u otra, pero los hijos están siempre".