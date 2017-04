Destrozos e intento de incendio en un local partidario

Martes, 18 de abril de 2017

Los daños ocasionados fueron en el local que se encuentra por calle Mendoza 429, entre Plácido Martínez y Quintana.





Durante la madrugada rompieron vidrios, robaron elementos de su interior e intentaron prender fuego el local.



En las primeras horas de la mañana, integrantes del grupo partidario Coalición Cívica – ARI tomaron conocimiento que el local ubicado sobre calle Mendoza al 400 fue violentado. En principio se llevaron un proyector, una pava eléctrica, intentaron prender fuego el local y se perdieron algunos documentos.



La apoderada del partido en Corrientes Gabriela Gauna, explicó que sospechan de un atentado porque enontraron tres focos de incendio en el lugar, que no se propagaron. “No hay otras opciones que un atentado” ya que hallaron “tres focos pequeños, lo que generó que el techo esté negro”.



Además, relató que quemaron papelería que utilizan en cada elección, un cajón con diversos elementos, las cortinas y goma eva que había en el local.



Este es el segundo atentado que sufre la sede partidaria de la CC-ARI Corrientes. La primera fue en 2013 y también fue en el marco de una campaña electoral, aunque en aquella oportunidad sólo rompieron vidrios de una ventana. Esta vez, el ataque fue mucho más violento y con mayores consecuencias materiales.

En un comunicado que difundieron a la prensa, desde la Coalición Cívica Corrientes adelantaron que “pese al dolor de lo ocurrido, a la violencia la responderemos con ideas y propuestas para que podamos mejorar la ciudad en la que vivimos y que hechos como éste no ocurran nunca más”.



“Si intentaron amedrentarnos, les advertimos que no lo lograron: ya nuestra historia partidaria demuestra que nunca nadie pudo parar a la Coalición Cívica en su afán de investigar y buscar la verdad, y ésta no será la excepción. A partir de ahora continuaremos trabajando con más fuerza y convicción por los valores en los que creemos: la libertad, la dignidad y la honestidad”, resaltan.