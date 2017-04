"Tinelli quiso cambiar al fútbol argentino y no pudo" Martes, 18 de abril de 2017 El presidente de San Lorenzo dio detalles de la salida del conductor televisivo de la AFA. Dijo que fue una “frustración muy grande” para él



Desde su círculo cercano (y de otro más distante también) coincidieron en admitir que la "frustración" de cambiar la AFA, asistir a la cesantía de Edgardo Bauza, y la desgastante negociación política que disparó aquel 38-38, pudieron repercutir en la salud de Marcelo Tinelli y hacerlo renunciar a sus cargos en el fútbol.



"Lo que pasó no es por estas dos semanas (en las que estuvo como secretario de Selecciones), del 38-38 para acá hubo muchas situaciones que llevaron a Marcelo a tomar esta decisión. Uno de los temas que tomó con mucha pasión era cambiar el fútbol argentino y si por circunstancias no la puede hacer es una frustración que puede repercutir en la salud", sostuvo Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y amigo del conductor televisivo.





Inclusive arriesgó que si Marcelo "hubiera sido presidente de la AFA hubiese sido menos estresante que lo que vivió después del 38-38. Y si se le agrega a la gestión la lucha política puede redundar en una situación de estrés, y eso fue lo que le pasó. Por eso decidió parar la pelota".



El vicepresidente de San Lorenzo llevó adelante las negociaciones por la TV al frente de una comisión, pero también quedó relegado en los acuerdos que enhebró Claudio Tapia, primero con sus bases en el ascenso y el interior, y con esa fuerza arrastró a otra dirigencia que en

principio no le era afín, como Daniel Angelici y Víctor Blanco por caso.



Lammens contó por TyCSports que la decisión de Tinelli la venía hablando y se la confirmó ayer por la mañana, antes de que el conductor televisivo apretara la tecla que disparó su mensaje de renuncia en las redes sociales, aludiendo a problemas de salud.



Esta mañana se limitó a tuitear que "cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles", y respondió los mensajes de solidaridad y apoyo. Cabe señalar que hoy San Lorenzo no tiene representación en el nuevo comité ejecutivo al igual que River.



"Esperemos que Tapia haga los cambios que el fútbol argentino necesita", dijo a modo de deseo y alertó con la necesidad de cambiar la política que tuvo Julio Grondona durante 35 años porque, advirtió, "le hizo mucho daño al fútbol argentino".



Justamente el Chiqui definió como presidente la salida de Edgardo Bauza, cuya continuidad era avalada por Tinelli, y en ese sentido hubo otra frustración para el conductor del Bailando. "Fue una situación de muchísimo estrés. Él (por Tinelli) dijo públicamente que quería que el Patón continuara y no estuvo en esa decisión y lleva a una dicotomía interna". Abrevó a la misma conclusión el presidente de Belgrano y hasta hace poco titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez.



"En realidad te sentís mal por un momento, no poder hacer cosas, con toda la capacidad y limitaciones que uno tiene para hacer por el fútbol y no te dejen es un poco difícil", confió el ex dirigente de la entidad cordobesa por radio Mitre.