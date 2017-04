Eso que llaman “La magia de la radio”

Martes, 18 de abril de 2017

Cuando desde los medios de comunicación se puede cumplir, más allá de formar, informar y entretener, ser la conexión entre los funcionarios públicos y la gente hay una satisfacción muy grande.

Desde Radio City hacemos un programa que busca eso, entrar a tu casa y hacerlos participes. Y ya que de eso se trata, hoy fue un día especial para todos los que hacemos Rapidísimo y El Pulso de la City.



En un año electoral es común que a cada paso nos encontremos con los candidatos que recorren no solo los barrios sino también los medios de comunicación. Hace poco más de una semana recibimos la visita del actual Diputado Provincial y candidato a concejal Eduardo Tassano. Entre muchas preguntas que formulamos para conocer cuáles serían los ejes de su futura gestión, también le planteamos las necesidades de la gente, que nos piden nuestros oyentes. Pero el que aquí voy a citar es un pedido especial que va más allá de los presupuestos futuros, era un aquí y ahora.



Se trata del pedido que hicieran a través de Gustavo Alarcón los directivos del JIN N°40 del barrio Doctor Montaña. Ellos querían árboles, si árboles, para que los chicos puedan disfrutar de su sombra y jugar bajo ellos en épocas de primavera y verano. Sin dejar de resaltar la importancia de estos para la vida humana en general.



Y el pedido estaba hecho, al aire y con cientos de personas de testigos, pero el miedo a que queden en simples promesas siempre esta. Pero no fue así, personalmente el Dr Tassano fue quien gestionó para que los arboles lleguen hoy al jardín y ante la atenta mirada de los niños fueron plantados en los lugares que hoy echarán raíces y serán de gran utilidad para la comunidad educativa.



Para algunos es algo sin importancia, porque quizás no se trata de millones que vemos invertidos en mega obras, pero es un hecho de gran relevancia para nosotros. Es la prueba de que estamos por buen camino, estamos cumpliendo ese rol que nos encomiendan los oyentes que nos dejan entrar todos los días a sus casas a y través de su receptor nos dejan hacerles compañía, informarlos y entretenerlos.



Y el objetivo aquí no está agotado, siempre vamos por más. Buscando serles útiles a ustedes.





Por Gabriela Villordo