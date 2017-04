La segunda razón por la que Icardi no está en la Selección Martes, 18 de abril de 2017 El delantero del Torino develó uno de los motivos por los que cree que el hombre del Inter no es convocado



La foto de Maxi López junto a Lionel Messi y Javier Mascherano en la víspera al partido de ida entre Barcelona y Juventus en Turín reavivó la polémica en torno a la ausencia de Mauro Icardi en la Selección. La imagen, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, agigantó los rumores que hablan de un veto a raíz del accionar del hombre del Inter con su ex compañero de equipo.



"Hablo poco y la verdad es que a veces me juega en contra. Tuve que salir a aclarar un par de cosas que no solo me perjudicaron a mi, a gente que estimo, amigos. Me vi en la obligación de hablar de cosas que se hacían de mala fe. La foto la teníamos ella (Wanda Nara) y yo, nadie más. Es algo injusto. Hacía más de 10 años que no hablaba con Messi ni Mascherano", sentenció el futbolista para aclarar lo acontecido.







Sin embargo, en una entrevista concedida a TyC Sports, el ex River dio su hipótesis sobre la ausencia del capitán del Inter en el combinado nacional. "Creo que hay detrás, desde un principio, un segundo fin, más allá del rendimiento", comenzó su relato.



"Cuando un jugador tiene una cierta exposición fuera de lo que es el ámbito deportivo, el fútbol mismo es celoso. A veces te critican por situación y eso te juega en contra", esgrimió Maxi, puntualizando en la figura mediática en la que se convirtió Icardi.



Prosiguiendo con su relato, se refirió al accionar del "mundo del fútbol" con el capitán neroazzurro a raíz de salir con Wanda Nara, la ex pareja de quien era su compañero. "El mundo del fútbol tiene sus códigos. Es como en todos los trabajos, hay ciertas reglas. Cuando uno erra, paga. En la vida es lo mismo. Cuando te mandas una macana, antes o después, la pagás", comentó.



"Me ofrecieron varias veces escribir un libro. No solo del problema que se armó. Imaginate si contara las cosas que me tocaron vivir. Se vendería mal, pero me las quedo para mí esas cosas. Serían muchas cosas lindas e interesantes, pero prefiero tenerlas para mi. Para mí, los libros los tienen que contar los cracks de verdad", finalizó Maxi López, disparando con munición gruesa contra Icardi, quien sí relató sus vivencias.