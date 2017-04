Un intendente puso su nombre en las ambulancias Martes, 18 de abril de 2017 Se trata de Mario Ishii, el titular del partido de José C. Paz, quien también hizo lo mismo para otros vehículos municipales adquiridos bajo su mandato.

“Cuando yo administro, pongo mi nombre”, dijo



Desde hace unos pocos meses, las ambulancias del partido bonaerense de José C. Paz cuentan con publicidad política local. Sí, aunque parezca insólito, los vehículos del SAME de la Provincia de Buenos Aires que recorren sus calles cuentan con un ploteo en el que se puede leer, tanto en sus laterales como en su frente el nombre del intendente, Mario Ishii.



Las inscripciones de "Municipalidad de José C. Paz" y la de "Intendente Mario Ishii" se pueden leer tanto en el frente como en los laterales de los vehículos.



"Hemos comprado alrededor de 35 móviles y todos los vehículos dicen eso. Hoy el intendente soy yo. Mañana vendrá otro intendente y pondrá su nombre", afirmó el propio Ishii, que acudió al móvil del canal TN para dar su versión de los hechos.





"El nombre está puesto, es verdad. Nosotros hicimos siete hospitales nuevos y también le pusimos nuestro nombre porque se hizo nuestra gestión. Esto se hizo todo con dinero del municipio de José C. Paz y está bien que así sea", añadió el intendente.



La mayoría de las ambulancias responden a una nueva flota de móviles de alta complejidad que llegaron a la localidad en los primeros días de enero, gracias a un trabajo en conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la propia intendencia local.



"Cuando yo administro, pongo mi nombre. Cuando venga otro, pondrá el suyo. Y te aseguro que todos los intendentes de otros lugares harán lo mismo", dijo Ishii.



Y añadió: "Por qué no se dan vuelta por la ciudad y ven todos los hospitales que estamos haciendo y no se fijen tanto en el nombre.



No es la primera vez que Ishii protagoniza un hecho polémico al mando de la intendencia de José C. Paz. En 2004, cuando ya ejercía en sus funciones, decidió realizar un viaje personal a Japón en busca de sus ancestros y dejó nada menos que a su madre, Doña Santa Isabel González al mando del Municipio.