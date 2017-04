Terán, desde la cárcel: "Vivo el peor momento de mi vida"

Martes, 18 de abril de 2017

Roger Terán, el detenido exIntendente de Itatí, escribió una carta desde la Penitenciaría Federal de Marcos Paz, donde está detenido desde medidados de marzo.



La nota fue transcrita en Facebook por Nelson Teran quien por el momento administra la cuenta. La carta completa:



Queridos amigos, estoy viviendo sin dudas el peor momento de mi vida. Nunca imaginé estar privado de mi libertad y mucho menos por una acusación de la cual me considero INOCENTE. El trabajo que realice incansablemente durante todos mis años fue destruido, mi familia, mi carrera política y mi vida social han sido devastadas, siento mucho dolor y tristeza por toda esta situación.



A pesar de todo, sigo confiando en una justicia independiente de intereses y presiones de algunos medios de comunicación, que injustamente circularon todo tipo de mentiras sobre mi persona y en consecuencia provocaron la condena moral por parte de la sociedad.



En mi opinión, si se trabaja con seriedad y profesionalismo pronto se esclarecerá esta injusticia, estoy totalmente seguro de mi inocencia, las escuchas en mi contra no tienen ninguna relación con la supuesta banda de narcotraficantes, las mismas están sujetas a “interpretación”, en ninguna llamada o mensaje de texto mencionó siquiera “surubi” o “dorado” como algunos medios hicieron creer a la gente.



El día 14 de marzo en un espectacular mega-operativo, irrumpieron fuerzas federales con mucha violencia en la casa de mi hermano, donde me encontraba con mi madre de 79 años de edad, destruyendo la puerta de la habitación donde ella descansaba sin ningún tipo de consideración por ser una persona mayor, a pesar de no encontrar nada en el domicilio y de estar realizando el mismo procedimiento en otras cuarenta viviendas, 30 minutos más tarde DIFUNDIERON por todos los medios de comunicación fotos y videos de la intimidad del allanamiento en el cual aparecía, lo más doloroso que tuve que vivir.



Fui trasladado y tratado como un criminal, sin considerar o conceder aunque sea el derecho de la duda, jamás tuve problemas con la justicia, no poseo ningún antecedente penal, tampoco ayude ni ayudaría a cometer un delito, mucho menos participaría en algún caso similar al que se me atribuye.



No soy millonario, no poseo propiedades o bienes costosos, solo soy una persona humilde que siempre trato de hacer el bien con muchos errores y aciertos, cualquier persona que tuvo la posibilidad de conocerme sabrá que es así. Trabajé de ladrillero, puestero, albañil, cocinero y peón rural y lo digo con mucho orgullo, esto siempre me ha enseñado a valorar el esfuerzo y el trabajo.



En el año 2001 comencé mi carrera política tras el fallecimiento de mi padre, con escasos recursos económicos y con poco apoyo político pude ser electo como concejal por el Partido Justicialista. Luego de esto, seguí trabajando con mucha energía en el área social para ser reelecto por dos periodos más, en el 2013 se presentó una gran oportunidad, con el apoyo de los vecinos, familiares y amigos llegué a ser electo con más del 50% de los votos como Intendente de mi querido pueblo de Itati. A pesar de haber trabajado más de 15 años dentro de la política, el único valor que “tenía” (ya que me fue secuestrado sin motivo) es una camioneta Hilux modelo 2008, la cual la adquirí en cuotas que hace muy poco termine de pagar.



Quería contarles mi verdad y aunque sé que muchas personas no me creerán, dejó en manos de Dios y de la Virgen de Itati que pronto esta situación se resolverá. Estas palabras van dirigidas a todas las personas que nunca dudaron de mí, a mis amigos, familiares y gente querida les digo que no los defraude y tarde o temprano la verdad triunfará. Gracias por los saludos que me hacen llegar, gracias a todas las personas de mi pueblo por su apoyo incondicional, gracias a los itateños que se autoconvocaron y marcharon por la justicia de los inocentes. Me siento en deuda con todos los que han colaborado en los honorarios de mi abogado, la vida me está enseñando a valorar a quienes realmente están a tu lado. Los quiero y extraño un monton, tengo mucha fe que toda está tormenta pronto pasará.



Texto escrito por Natividad “Roger” Teran desde la Penitenciaría Federal de Marcos Paz- Buenos Aires, transcrita por Nelson Teran quien por el momento administra esta cuenta de Facebook.