Tinelli renunció a la AFA y pidió licencia en San Lorenzo

Lunes, 17 de abril de 2017

El conductor lo comunicó en un mensaje en su cuenta de Facebook





Marcelo Tinelli renunció a sus cargos en la AFA y solicitó una licencia de 18 meses en San Lorenzo por motivos de salud, según comunicó el propio conductor en un mensaje en su cuenta de Facebook.



"Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión", explicó en el posteo.



De esta manera, y a poco de asumir la nueva comisión encabezado por Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, Tinelli dejará de ser vicepresidente de Selecciones y Coordinador de Estatutos y Convenio de colaboración en nombre de la flamante Superliga.





"Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo", comenzó su publicación el "Cabezón", que además comunicó que pidió una licencia de un año y medio en San Lorenzo, donde ejercía la vicepresidencia.



Una vez finalizado el periodo de licencia en San Lorenzo, a Marcelo Tinelli le quedará poco menos de un año de gestión junto al presidente Matías Lammens.



"Me quedan solo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mi y a todos los hinchas por los hermosos momentos vividos en estos 5 años. Me voy feliz por todo lo intentado y realizado. Este no es un adiós definitivo. Es un hasta luego. Gracias, gracias, gracias y más gracias", completó Marcelo Tinelli.



El pasado jueves, Marcelo Tinelli canceló el viaje a Barcelona que tenía planeado realizar junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para visitar a Lionel Messi, por recomendación médica a causa de un pico de estrés.



Este episodio se sumó al de la primera reunión mantenida con Edgardo Bauza, el por entonces entrenador de la selección argentina, en la cual el "Cabezón" se sintió mal y pidió médico.