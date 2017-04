"Belgrano va a ir a fondo para que los asesinos paguen por todo"

Lunes, 17 de abril de 2017

El vicepresidente del club cordobés, Jorge Franceschi, apuntó contra los culpables de la muerte de Emanuel Balbo. También brindó apoyo a la familia de la víctima





Jorge Franceschi, vicepresidente de Belgrano, habló en conferencia de prensa luego de que se diese a conocer la muerte de Emanuel Balbo, el hincha que fue arrojado desde la tribuna en el clásico ante Talleres.



"Belgrano va a ir a fondo para que los asesinos paguen por todo. El departamento de legales va a estar a cargo de toda la parte técnica y va a poner a disposición de la fiscalía los datos que sean necesarios. Todos estamos a disposición de la familia y la Justicia, para que estas lacras no vuelvan a la cancha", declaró Franceschi ante los medios presentes.



El directivo no soló repudió la actitud de aquellas personas que golpearon y arrojaron a Emanuel desde la tribuna, sino también a todo el público presente en la tribuna Willington que no hizo nada para detener las agresiones. "Estos hechos nos destruyen pero tenemos la obligación de demostrar nuestro tabajo. No solo nos hieren, sino la pasividad de quienes creyeron que era simpatizante de otro club y no intervinieron para ayudar. Pretendemos que reflexionen sobre lo sucedido", manifestó.



Si bien ese hecho de violencia preocupa a toda la dirigencia del club "pirata", el vocero sostuvo que lo ocurrido fue un "hecho aislado". "En el partido hubo 57 mil personas, la organización estuvo como tenía que ser. Belgrano dará respuesta si efectivamente se produce un llamado desde AFA", culminó.