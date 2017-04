San Martín abre ante Obras otra importante gira para mantener la punta

Lunes, 17 de abril de 2017

San Martín de Corrientes tendrá una semana cargada de compromisos y que serán vitales para sus aspiraciones en esta segunda fase de la Liga Nacional

El actual líder de la Conferencia Norte (33 triunfos y 14 derrotas) comenzará esta noche una nueva gira de tres juegos en cinco días, con el firme objetivo de regresar a la senda del triunfo y sumar para alcanzar los objetivos en este cierre de la etapa regular de la temporada.



En su primera parada, San Martín visita a Obras Sanitarias esta noche, a las 20, arbitraje de Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.



Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la presente temporada, con victoria correntina en el único antecedente, por 87-60. El historial en la elite se sostiene con 7 enfrentamientos, en los cuales se produjeron 4 victorias porteñas y otras 3 de los correntinos.



El segundo juego de la semana para los dirigidos por Sebastián González será el miércoles 19, cuando visite a Argentino en Junín (desde las 21:30), mientras que este periplo por la provincia de Buenos Aires se cerrará el próximo viernes 21, cuando San Martín visite a Weber Bahía desde las 20 (televisado por TyC Sports).

Tras esta gira, San Martín tendrá otros dos compromisos importantes en condición de local, recibiendo a Instituto de Córdoba (miércoles 26 de abril a las 21:30) y a Boca Juniors (sábado 29 en el mismo horario).



El plantel partió en la noche del sábado desde la sede del club, con los ocho jugadores mayores (Lucas Faggiano, Juan Pablo Cantero, Reynaldo García Zamora, Matías Lescano, Federico Aguerre, Leonardo Mainoldi, Damián Tintorelli y Jeremiah Wood), además de las dos fichas Sub 23 (Lucas González y Gregorio Espíndola) y el juvenil Franco Zandomeni.



No estará presente en esta gira el juvenil correntino Franco Alorda, que fue convocado a una nueva concentración del preseleccionado nacional U19.



En cambio, el cuerpo técnico espera la evolución favorable del pivote norteamericano Wood, ausente en los últimos cuatro juegos y que continúa con la recuperación de su dolencia en el tobillo derecho.



Agenda “rojinegra”

-Abril y Mayo 2017-







FASE NACIONAL

-últimos juegos de la fase regular-



Lunes 17 de abril – 20 (V) vs Obras Sanitarias

Miércoles 19 de abril – 21:30 (V) vs Argentino de Junín

Viernes 21 de abril – 20 (V) vs Weber Bahía

Miércoles 26 de abril – 21:30 (L) vs Instituto de Córdoba

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo - 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo - 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo - 21:30 (L) vs Regatas

* Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación