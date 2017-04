Fueron a tratarse para tener un hijo y descubrieron que son hermanos Lunes, 17 de abril de 2017 Una vez en la clínica, la pareja se sometió a una prueba rutinaria de ADN para comprobar si había alguna razón genética que influyese en él o en ella para no poder tener descendencia.



Una pareja de Mississippi (Estados Unidos) llevaba un tiempo intentando tener un hijo sin éxito. Por ello, decidieron acudir a una clínica de fecundación in vitro para tratar de tener un niño por este método.



Una vez en la clínica, la pareja se sometió a una prueba rutinaria de ADN para comprobar si había alguna razón genética que influyese en él o en ella para no poder tener descendencia.



Según ha informado el Missisippi Herald la sorpresa llegó cuando llegaron los resultados de esta prueba. "Mi primera reacción fue pensar que ambas personas estaba relacionadas entre sí, quizás primos hermanos", aseguró uno de los médicos. Después de un análisis más profundo el facultativo concluyó que ambos eran mellizos.



Este medio ha indagado en la historia y ha concluido que los padres biológicos de la pareja fallecieron cuando eran pequeños, fueron separados y acogidos por familias distintas.



El matrimonio se conoció en la Universidad. El marido aseguró que para él era una anécdota que ambos cumpliesen años el mismo día.



Ademas, en Mississippi el matrimonio entre hermanos está prohibido y condenado con 10 años de cárcel.