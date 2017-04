Horóscopo para hoy 17 de abril del 2017 Lunes, 17 de abril de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Con la ayuda de su inteligencia y capacidad, podrá iniciar una serie de actividades que mejorarán su futuro inmediato.



Amor: Evite ser tan impulsivo a la hora de terminar una relación, tenga en cuenta sus errores y recapacite.

Riqueza: Guárdese unas horas del día para revisar las cuentas de la economía familiar.

Bienestar: Trate de distenderse frente a las situaciones negativas que le producen estrés.





TAURO



Atravesará una etapa de reflexión que le servirá para cambiar ciertas actitudes que le impiden comunicarse correctamente con su entorno.



Amor: Deje de lado la soberbia y sea más espontáneo al relacionarse con su pareja.

Riqueza: Estipule mejor sus actividades para poder cumplir con todas sus obligaciones.

Bienestar: Haga lo posible para consumir muchas frutas y verduras, así contará con todas las vitaminas necesarias.



GÉMINIS



Ya es el momento para hacerse responsable de sus decisiones y no culpar a los demás de los errores. Empiece a trabajar para repararlos.



Amor: No le tema a la debilidad, manténgase fiel a sus emociones, ya que una crisis pasajera podrá ser sinónimo de cambio.

Riqueza: Mantendrá una percepción extraordinaria para descubrir un buen negocio a kilómetros de distancia.

Bienestar: Emprenda con calma las actividades del día y haga pausas de descanso entre ellas.



CÁNCER



Determine con cuidado las palabras que utiliza para expresar sus ideas. Entienda que si no es preciso, los demás nunca lo entenderán.



Amor: No ofenda a su pareja con frases burlonas, después le será difícil remediar la situación.

Riqueza: Las reuniones laborales serán la mejor herramienta para lograr sus objetivos a corto plazo.

Bienestar: Intente ordenar su vida. Busque el equilibrio entre su vida y el trabajo.



LEO



Sepa que no gana nada con enojarse con el mundo. Cambie su humor y comprenda que con esa actitud no logrará respuestas positivas.



Amor: No permita que sus actitudes confundan a su pareja, sepa que su inseguridad pesa sobre sus emociones y sentimientos.

Riqueza: A través de las reuniones laborales podrá establecer nuevos contactos que le facilitarán sus planes a futuro.

Bienestar: Mañana ideal para que se haga un tiempo para el relax y el placer.



VIRGO



Permítase cerrar los ojos. La intuición que lo caracteriza, lo guiará a la hora de tomar decisiones importantes.



Amor: Etapa para manifestar toda su pasión y sensualidad. Su pareja se sentirá feliz con su actitud.

Riqueza: Conocerá a alguien muy influyente, que se mostrará interesado en colaborar con sus proyectos.

Bienestar: Sostenga la fe en su intuición y alguien le quedará agradecido de por vida.



LIBRA



Muchas veces los deseos no siempre se cumplen de inmediato. Modere su impaciencia y esfuércese para alcanzar sus metas.



Amor: En este día, las peleas estarán a la orden del día, pero logrará reconquistar a su pareja.

Riqueza: Concéntrese en lograr la armonía y conciliar las distintas posturas para tomar las decisiones.

Bienestar: Por más que se sienta bien, no debe olvidarse de tomar las vitaminas que le recomendó su médico.



ESCORPIO



En esta jornada se le presentará una situación y deberá buscar una solución. No se involucre si no lo afecta.



Amor: Anime a su pareja si se encuentra deprimida.

Riqueza: Rodearse de colaboradores leales y eficientes le permitirá concretar sus objetivos laborales.

Bienestar: Atienda sus necesidades físicas. Empiece a escuchar su cuerpo.



SAGITARIO



No realice cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deberían obligarlo a que haga algo si no está de acuerdo.



Amor: Espere a calmarse, ya que los celos le quitarán su compostura para enfrentar un diálogo racional con su pareja.

Riqueza: Tendrá dudas acerca de esa propuesta que le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir.

Bienestar: Lo más indicado para su salud será que recupere horas de sueño y se alimente sanamente.



CAPRICORNIO



No desaproveche su poder de síntesis, lo ayudará a definir con más claridad los objetivos de vida y prioridades existenciales.



Amor: Gozará de una intensa felicidad al compartir experiencias muy agradables con su pareja.

Riqueza: Su trabajo requiere de una gran concentración, no se disperse ya que puede perjudicar los planes.

Bienestar: La Luna lo favorecerá con una sensación intensa de armonía y bienestar en su alma.



ACUARIO



Sea considerado al emitir opiniones, no todos tienen la misma sensibilidad. Su sinceridad puede ser hiriente y agresiva.



Amor: Verá que se sentirá mejor si comparte los sentimientos y preocupaciones con su pareja.

Riqueza: No se disperse en muchos proyectos a futuro, concéntrese en uno, pero seguro.

Bienestar: Por la tarde, intente reponer energías y luego se sentirá mucho mejor anímicamente.



PISCIS



Ordene su agenda y no permita que la confusión gane su estado de ánimo. No trate de abarcar todo al mismo tiempo.



Amor: Su corazón generoso se combinará con un deseo desenfrenado de sensualidad y pasión.

Riqueza: Arreglará con lucidez ciertos conflictos y asuntos laborales que hasta hoy lo preocupaban.

Bienestar: No permita que las cuestiones de trabajo invadan su mente durante toda la jornada.