Liberales K y el PJ tienen dos cuentas pendientes en el Superior Tribunal Lunes, 17 de abril de 2017 Es por el uso del nombre FPV en manos del PC y por el sello del Partido Liberal, que, por el momento, no puede competir.



Los liberales que siguen como aliados del kirchnerismo en el frente Haciendo Corrientes y el propio Partido Justicialista tienen todavía dos cuentas pendientes en la Justicia Electoral, que deberían resolverse esta semana para las elecciones municipales del 4 de junio en la Capital. Ambas cuentas, que están en manos del Superior Tribunal de Justicia, son para evitar que el intendente Fabián Ríos pierda votos que compliquen su reelección.

Por un lado, el PJ y sus aliados de Haciendo Corrientes esperan que el Superior Tribunal anule la posibilidad de que el Partido Comunista utilice el sello del Frente para la Victoria (FPV), que postula a Sonia López como candidata a intendenta y que amenaza con restarle votos a Fabián Ríos, lo que significaría, en caso de suceder, favorecer las chances del radical Eduardo Tassano para convertirse en intendente de la Capital.

En este caso, el peronismo viene perdiendo la pulseada judicial porque la Cámara en lo Electoral avaló a Sonia López el uso del nombre del FPV para competir el 4 de junio, al entender que el PJ y otros aliados son los que abandonaron ese frente para formar Haciendo Corrientes.

En ese sentido, López y sus aliados del PC, Kolina y otras fuerzas kirchhneristas, hicieron una jugada acertada cuando el propio PJ decidió desechar la marca FPV y la dejó librada al azar. Según fuentes judiciales, el error estratégico fue del propio Fabián Ríos, quien tuvo que haber reservado el uso del FPV para que no lo utilice nadie y, luego del vencimiento de los plazos del cronograma electoral, darlo de baja.

Ahora, si el STJ no anula la participación de ese sello, la situación del intendente es complicada porque Sonia López puede atraer un porcentaje considerable con esa marca que tiene un electorado cautivo, ya que gobernó doce años el país y fue el mismo nombre con el que Carlos Camau Espínola llegó al Municipio en 2009 y el propio Ríos en 2013. En el peronismo desestiman las chances de Sonia López, pero lo cierto es que la elección a intendente puede definirse por escaso margen, como ya ocurrió en 2009 y 2013, un mínimo porcentaje de votos puede complicar la reelección de Ríos.

La cuestión que el Superior Tribunal debe resolver esta semana es el conflicto entre liberales macristas y liberales K. El sector de Any Pereyra, quien otra vez es candidata a viceintendenta con Ríos, aguarda que el sello del Partido Liberal sea autorizado para conformar Haciendo Corrientes, teniendo en cuenta que en la primera instancia la Justicia Electoral rechazó que pueda ser utilizado en estas elecciones por ningún frente, al entender que carece de sustento jurídico su inscripción.

Si el STJ no avala el pedido de Pereyra, será un punto en contra para Ríos porque la boleta 52 del PL no podrá estar en el cuarto oscuro.

Por las dos cuestiones, los apoderados de Haciendo Corrientes ya plantearon recursos extraordinarios que esperan resoluciones.