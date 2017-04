El papá de Araceli comparó la desaparición de su hija con la de Micaela

Lunes, 17 de abril de 2017

La joven de 22 años está desaparecida desde hace 14 días. La vieron por última vez en Villa Ballester







Ricardo Fulles, padre de Araceli, la joven de 22 años que desapareció hace 14 días en la localidad bonaerense de Villa Ballester, consideró este domingo que "si a ella le hubiera pasado lo mismo que a Micaela (García) ya tendríamos noticias". En esa línea, se animó a arriesgar que su hija pudo haber sido víctima de una organización de trata.



El padre de la joven señaló que a dos semanas del hecho "no hay nada" que pueda dar indicios del paradero de Araceli.



La comparación con el caso de Micaela Gacía no es casual. Hay que recordar que desapareció el 1º de abril y su cuerpo sin vida fue encontrado una semana más tarde en un campo de Gualeguay, Entre Ríos. La semana pasada la autopsia reveló que fue estrangulada y asesinada el mismo día de su desaparición por Sebastián Wagner, un violador serial que cumplía libertad condicional en esa localidad.







Para Ricardo, en base a los pocos datos que tienen los investigadores sobre lo que pasó con su hija a dos semanas de la desaparición, detrás del hecho hay "algo más grande" que lo que ocurrió con Micaela en Gualeguay.



"Araceli no se fue voluntariamente. Yo estoy convencido de que la tienen encerrada en algún lado", dijo en una entrevista con América TV, y evaluó que "puede que atrás de todo esto haya una red de trata".





Araceli Fulles pasó la noche del 31 de marzo y madrugada del 1º de abril con amigos a una cuadra y media de su casa pero según relataron las personas que estaban con ella, a las 2 de la madrugada recibió un llamado y se fue a otro lugar.



Sus allegados también precisaron que a las 7 de ese mismo día, Araceli Fulles se comunicó con su madre y le dijo que pusiera a calentar la pava para tomar unos mates porque volvía a su casa del barrio Sarmiento, lo que finalmente no sucedió.





La familia indicó que quienes tengan datos certeros para aportar información sobre el paradero de la joven se comuniquen a los teléfonos 911 o al 47398867, el 1526536716 o 1536738118.



A la búsqueda de Araceli se suma la de Luciano Barbeito, un joven de 25 años que también desaparecido el 1 de abril, cuando lo vieron por última vez en la localidad de José León Suárez, también partido de San Martín.