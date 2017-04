La historia de un rosarino que se llama Domingo de Pascua

Lunes, 17 de abril de 2017

Tiene 82 años y nació en Carreras, provincia de Santa Fe. Nació un 2 de diciembre pero asegura que para esta fecha la gente le da regalos





El cristianismo festeja el final de la Semana Santa con el tradicional "Domingo de Pascua", pero este rosarino de 82 años asegura que hoy es también su día y hasta recibe regalos.



"En esa época se acostumbraba poner los nombres del día en que uno nacía, si hubiera nacido un lunes me llamaba lunes", dice risueño Domingo de Pascua, en diálogo con Radio 2 de Rosario.



De Pascua, toda una celebridad para estas fechas entre los que lo conocen, contó que nació en la localidad santafesina de Carreras, departamento de General López, pero que desde "hace muchos años" vive en Rosario.





"Días como hoy recibo regalos, aunque mi cumpleaños es el 2 de diciembre", comentó Domingo, que en el pasado fue trabajador portuario y que a su hijo no le puso su mismo nombre porque "Domingo de Pascua hay uno solo", dice.



"Yo siempre fui gordo y me decían huevo. Imaginate cómo la pasé en mi infancia", señaló además Gustavo, hijo de domingo, en diálogo con el programa radial.