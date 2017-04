Mató por accidente a su hija cuando guardaba su coche Domingo, 16 de abril de 2017 El ex jugador de los Baltimore Ravens atropelló a su pequeña niña cuando intentaba meter su camioneta en el garage de su casa. La Policía de Arizona no lo detuvo, ya que consideraron que no hubo circunstancias sospechosas



La ex estrella de los Baltimore Ravens Todd Heap mató a su pequeña hija de 3 años accidentalmente cuando intentaba guardar su camioneta en el garage de su casa.



El Departamento de Policía de Mesa en Arizona no lo detuvo y detalló que el deportista no presentaba indicios de haber consumido ninguna sustancia al momento del trágico accidente.





La menor de los cinco hermanos Heap, murió en el hospital tras ser arrollada por su padre en la puerta de la casa. La niña fue golpeada por la camioneta y, a pesar de la rapidez del personal médico en llegar, no sobrevivió a las heridas.



Las autoridades no detuvieron al estadounidense ya que no hubo circunstancias sospechosas en torno al incidente, según explicó la policía a la emisora ABC 15 de Arizona.



El jugador, que aun se encuentra activo pero en condición de libre, está en pareja con Ashley Heap, mujer con la que tuvo cinco hijos: Brooklyn, nacida en 2002, los gemelos Preston y Kyle, nacidos en 2006 y Cade en 2009, además de la pequeña que concibieron en 2013, año en el que abandonó la NFL.





Ex-NFL player Todd Heap accidentally ran over and killed his 3-year-old daughter in their driveway, authorities say http://cbsn.ws/2oKpANC

12:20 PM - 15 Apr 2017

El "Tight end" jugó 12 temporadas en la NFL con los Baltimore Ravens (2001-2010) y con Arizona Cardinals (2011-2012). Heap, hizo historia con los Ravens en sus 10 años al convertirse en líder absoluto en 'touchdowns', con 41.



El deportista recauda dinero para niños enfermos y desfavorecidos a través de su propia fundación caritativa, el Todd Heap Family Pediatric Center, que abrió en Baltimore en 2010.