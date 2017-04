PAMI cambia sistema de facturación para más previsibilidad financiera

Domingo, 16 de abril de 2017

La titular en Corrientes de la obra social informó que el nuevo mecanismo regirá desde el primer día de mayo.

Centros de salud ya iniciaron consultas y se espera que lleguen más instrucciones en el transcurso de esta semana.



En los últimos días el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, publicó la resolución a través de la cual se confirma que desde el primer día de mayo cambia el sistema de facturación. El nuevo director ejecutivo de la obra social, Sergio Casinotti, decidió volver a un sistema de pago utilizado en la década del ‘90, durante la presidencia de Carlos Ménem.

Se trata del sistema de cápitas, una modalidad que consiste en un pago fijo a un sanatorio o una clínica por un número fijo también de afiliados. Este pago fijo que hace la obra social se aplica pese a que los afiliados hayan, o no, recibido la prestación. Esta es la manera que encontró la dirección de PAMI de regular sus finanzas en vistas de que asumen que en los últimos años hubo una prestación innecesaria.

La medida, como es de esperar, ya está generando algunas polémicas. La titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) Corrientes, Norma Pérez, dialogó con época y brindó algunos detalles: “Acá en Corrientes, como en todo el país, esto va a comenzar a regir el primer día de mayo. Fuimos notificados con la resolución los primeros días de abril y esperamos más detalles para esta semana. Todavía nos faltan precisiones sobre los mecanismos de aplicación”.

Sobre las repercusiones de la medida, la referente de PAMI en la provincia precisó: “Ya tuvimos consultas de varios centros de salud por esta nueva resolución que se anunció este mes”.



En este sentido, Pérez precisó que ya tuvieron consultas de prestadores de segundo y tercer nivel (sanatorios, clínicas, centros de servicios especializados), “porque es a ellos a los que rige esta nueva resolución”. En tanto que los prestadores de primer nivel -médicos de cabecera- no quedarían afectados por la resolución.

Se entiende que a través de la nueva modalidad de pago del sistema por cápita, la obra social paga montos fijos a un número de afiliados fijos. Se sabe que el número de afiliados puede ser menor a los fijados por la obra social; sin embargo lo problemático se figura al momento de barajar si el número de afiliados que soliciten prestaciones es mayor al fijado por PAMI.

Se cuestiona si en ese caso lo prestadores deben realizar igual el servicio, pese a que ello implique una reducción de los ingresos de los médicos o si implica que el afiliado debe buscar otro sanatorio o clínica. Frente a estos cuestionamientos, Norma Pérez se limitó a decir que están a la espera de mayores detalles y que, sobre la marcha, se irán observando los pro y los contras de este nuevo sistema.

“De todas maneras queremos dar tranquilidad a la gente. PAMI tiene un fin social y se supone que cada medida que se implementa está pensada para no afectar a los afiliados. Lo que sucedió, y que es de público conocimiento, es que hubo una sobredemanda de la prestación y eso terminó perjudicando al propio sostén económico de la obra social”, explicó la titular de PAMI en Corrientes. “Antes se mandaban a hacer tres o cuatro tomografías cuando sólo una era necesaria. Eso es lo que se busca evitar, que no se avance en prestaciones innecesarias. Lo que anunció Casinotti es un nuevo sistema para dar mayor previsibilidad financiera a PAMI”, explicó Pérez.



El sistema de pago per cápita de los ‘90



El nuevo director ejecutivo del PAMI cambió el sistema de facturación que se aplicaba, hasta ahora, en la obra social de los jubilados y resolvió volver al llamado sistema de cápitas, que se había comenzado a utilizar durante la década del ‘90 en la gestión de Matilde Menéndez, durante la presidencia de Carlos Ménem.

PAMI dice que el propósito de este cambio tiene que ver con una cuestión de control presupeustario. De esta manera se mantiene un mayor control sobre el dinero que se va a pagar mes a mes. En tanto que con el sistema anterior acusan que no había forma de verificar que las facturaciones correspondan a prestaciones reales.



Cuestionamientos al modo



Pese a que desde PAMI Corrientes advierten que ambas metodologías tienen pros y contras, la nueva modalidad no traería mayores inconvenientes.

Desde medios nacionales recuerdan que, apenas comenzó a aplicarse el sistema de cápitas en el país, la metodología funcionó bien ya que se pagaba en tiempo y forma y monto que les cerraba a los dos partes.

Sin embargo, advierten que con el transcurrir del tiempo, los montos fueron bajando y se pagaban cada vez más tarde. “De esa forma, las clínicas o sanatorios ponían excusas para atender o internar a los afiliados, sobre todo a los que padecían alguna dolencia que fuera más onerosa”, señala un medio. Éste es uno de los riesgos que implica la nueva modalidad de cobro a los prestadores de PAMI.