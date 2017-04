Asesinó a su ex pareja delante de sus hijos Sábado, 15 de abril de 2017 La víctima, que recibió varias puñaladas, era maestra jardinera y tenía 43 años. Un remisero que vio cómo la golpeaba alertó a la policía



Tras agonizar durante varias horas, murió una mujer que fue apuñalada por su ex pareja delante de sus propios hijos en la periferia de la ciudad de La Banda, ubicada a 7 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.



El agresor, identificado como Hugo Gauna, ya se encuentra detenido gracias a que un remisero que transitaba por la zona advirtió la escena de violencia y alertó a la policía.



Este nuevo femicidio ocurrió apenas unos días después de los aberrantes crímenes de Micaela en Entre Ríos y Ornella en Tucumán

La víctima, Lucy Hoyos, llegó a ser trasladada hasta el Hospital Regional Ramón Carrillo pero no pudo sobrevivir. Había recibido al menos tres heridas punzantes.





Según pudo reconstruir la policía, Gauna atacó a su ex pareja en medio de una fuerte discusión. Cuando llegó la policía, el femicida se encontraba en medio de una crisis nerviosa y había comenzado a cortarse sus propias muñecas.





Lucy Hoyos, trabajaba como maestra jardinera y tenía 43 años.