Cómo fue la reunión deTapia con Lionel Messi

Sábado, 15 de abril de 2017

El presidente de la AFA tuvo su primer contacto con el capitán de la Selección. Los detalles del cónclave





Claudio Tapia mantuvo su primer contacto oficial como presidente de la AFA con el capitán de la Selección Lionel Messi. El tema principal de la charla giró en torno a la sanción que le impuso la FIFA tras insultar a un árbitro, pero también hubo tiempo para dialogar sobre lo sucedido en el elenco nacional y el futuro en cuestión.



Según informaron en TyC Sports, Chiqui se trasladó por la tarde a una de las casas que tiene la Pulga en Castelldefels, un coqueto barrio en las afueras de Barcelona. Dialogaron durante más de una hora.



Tapia le comentó la estrategia que el cuerpo de abogados español diagramó para intentar reducir la sanción que pesa sobre él de cuatro partidos. Dentro de ese plan está contemplado que el futbolista se presente el próximo 4 de mayo en Zurich para hablar cara a cara con los directivos de la FIFA que deben tomar una decisión.





La intención de la AFA es conseguir que la suspensión se reduzca a dos o tres fechas, teniendo en cuenta que Lio ya purgó una ante Bolivia. Si eso se cumple, podría volver a jugar contra Venezuela (16ª fecha) o Perú (17ª fecha).



Más allá de abordar esta cuestión, Messi también escuchó de boca del presidente lo sucedido con Edgardo Bauza y los motivos que empujaron a tomar la determinación de interrumpir el contrato.



También le confesó, según informaron en el canal deportivo, que mañana esperará una respuesta de Diego Simeone, a quien le pidieron tener una reunión para hablar sobre el puesto vacante en la Selección. Si no consiguen una respuesta positiva del Cholo –que es lo que prevén–, intentarán cerrar de palabra este mismo fin de semana el arribo de Jorge Sampaoli.



Cabe destacar que en las últimas horas el entrenador del Sevilla mostró su fastidio por los rumores sobre su futuro. "No me reuniría con nadie, ni con mi hermano, días antes de un partido", afirmó por la mañana el DT en conferencia de prensa.