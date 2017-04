Sampaoli enojado: "Se está jugando con mi nombre"

Viernes, 14 de abril de 2017

El oriundo de Casilda mostró su fastidio ante las versiones que lo colocan como futuro DT de Argentina







Pese a que Fernando Baredes, abogado de Jorge Sampaoli, negó cualquier tipo de contacto con algún dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino; Daniel Angelici reconoció el interés por el director técnico y sostuvo que ya se lo comunicó a José Castro, presidente del Sevilla.



Con este escenario planteado, buena parte de la conferencia de prensa que brindó el estratega del conjunto andaluz se centró ante los rumores que lo posicionan como el reemplazante de Edgardo Bauza en la selección argentina.



"No tengo opinión de lo que generan los demás. Yo estoy toda la semana acá pensando en el partido contra Valencia. El comunicado del club tiene que ver con una especulación, no me compete. Si hubiese dado el 'sí', querría decir que ya soy el entrenador de la selección argentina, y eso no es verdad. No puedo hablar de esto", esgrimió. Y rápidamente, agregó: "Nos quedan siete finales, y el jugador, que me escucha todos los días, sabe lo que busco hasta el final. El comunicado no refiere a cosas que tienen que ver con realidades, sino con supuestos".





El campeón de la Copa América con Chile en 2015 fue tajante ante la posibilidad de juntarse con Claudio Chiqui Tapia en las próximas horas: "No me reuniría con nadie, ni con mi hermano, días antes de un partido".



"Tengo que responder al extremado cariño que recibí, no sólo contractual sino moralmente. Todo lo que pase después de estas siete fechas… Ya fui técnico de Barça, PSG, Holanda, Arsenal… Se juega con mi nombre. Lo único que hablé con el presidente es que cuando tenga algo que comunicarle se lo comunicaré personalmente, primero a él", resaltó con fastidio Sampaoli.



Para concluir, puntualizó en algunos de los motivos que le generan su enojo ante esta situación: "Lo que me molesta es que alguna secuencia negativa del equipo se vincule con cosas que no tienen que ver. Si el equipo pierde por un equipo que juega mejor será por incapacidad del entrenador, pero no por compromiso. El ambiente, los supuestos… yo hoy no tengo ni relación de renovación con el club ni conversación pendiente con nadie. Tengo que caminar por el camino que me corresponda, no por otro que no sea pensar en estos siete partidos".