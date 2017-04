Intenso operativo para encontrar a Araceli Fulles Viernes, 14 de abril de 2017 La Policía realizó varios rastrillajes pero no tuvo éxito; la joven de 22 años fue vista por última vez el 1 de abril





La policía continúa con los operativos con el fin de dar con el paradero de Araceli Fulles, la joven de 22 años de San Martín, de quien no se sabe nada desde el primero de abril pasado. Además, elevaron la recompensa a 500 mil pesos para quien aporte datos de la joven.



Más de un centenar de policías de la provincia de Buenos Aires y efectivos de Gendarmería realizaron ayer una serie de operativos de búsqueda en la zona del río Reconquista y sus afluentes, Barrio Libertador y Costa Esperanza, según informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.



Los efectivos llevaron a cabo un amplio relevamiento e inspección de la villa Los Paraguayos luego de una denuncia que realizaron de forma telefónica algunos vecinos. Además se realizaron cinco allanamientos y se ingresó a unas 300 casas, pero no encontraron rastros de la joven.



El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, dijo que hasta ahora "no hemos tenido pistas claras" pero afirmó: "Vamos a seguir caminando barrio por barrio, difundiendo su imagen con voluntarios y con todo nuestro equipo de Protección Ciudadana, y coordinando las tareas desde nuestro centro de monitoreo, pero necesitamos a las fuerzas federales para los rastrillajes y allanamientos" y pidió "redoblar el esfuerzo y no descansar hasta encontrarla".



En este sentido, el jefe comunal señaló que desde el municipio están "en contacto permanente con la familia asistiéndolos con todo el equipo de atención a la víctima".



"Estamos en cero. No hay ninguna pista. Siguen investigando, pero no saben nada", dijo ayer Roberto Fulles, el papá de Araceli, en diálogo con TN.



Por otra parte, Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, admitió que "podría tratarse de una situación de trata de personas".



La recompensa para quien aporte datos de Araceli al Ministerio de Seguridad bonaerense fue elevada a 500 mil pesos.



La joven tiene 22 años, tez trigueña, ojos marrones, cabello negro, largo y ondulado, contextura media, mide 1,65 metros de altura aproximadamente, y al momento de ausentarse vestía un jean nevado negro y musculosa negra con estrellas.



Quienes puedan brindar datos deberán presentarse en el Departamento Judicial San Martín (Ricardo Balbín N° 1753, Piso 2°, teléfono: 011-4724-6040) o en la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas (calle 2 entre 51 y 53, La Plata, teléfono: 0221-429-3015-3091). Por fuera del pedido formal, la familia pide que ante cualquier pista llamen al 911 o al 011-15-2653-6716.