La peligrosa enfermedad detrás de los dolores de espalda

Jueves, 13 de abril de 2017

La fundamental importancia del diagnóstico temprano

Usualmente la lumbalgia se asocia a movimientos bruscos o exceso de fuerza, pero cuando la dolencia se repite por un largo periodo puede deberse a una enfermedad reumatológica, que puede causar discapacidad irreversible.



La infancia y adolescencia, la adultez y la madurez predisponen a diferentes afecciones en la columna, y dan cuenta de un estado vertebral que se condice con la edad. Los necesarios cuidados en cada etapa requieren la incorporación de ciertos hábitos preventivos y una mayor conciencia del rol de la columna vertebral en la vida cotidiana. Lo ideal es actuar antes de que el dolor se manifieste e incida en las actividades habituales.



La zona lumbar se involucra en cada paso, por lo que puede verse afectada en caso de un movimiento inadecuado. Los dolores de espalda suelen desestimarse, atribuirse a un producto las malas posiciones o esfuerzos bruscos, dejando la visita médica de lado. Esta férrea creencia atenta contra el diagnostico temprano, lo que puede llevar a ignorar la presencia de la espondiloartritis axial.



Esta es una enfermedad que según las estimaciones alcanzan a unas 320 mil personas en Argentina, mientras que la prevalencia a nivel mundial oscila entre el 0.2% y 0.8%. Con la misma incidencia en hombres como en mujeres, se caracteriza por provocar dolor recurrente en la espalda baja (lumbalgia). En tal sentido, cuando las dolencias persisten por más de tres meses y surgen inicialmente en menores de 45 años, es preciso acudir al reumatólogo para iniciar rápidamente el tratamiento.



No tratarse de esta enfermedad puede causar discapacidad irreversible

El diagnóstico tardío es un inconveniente que puede derivar a otro mucho mayor: causar una discapacidad irreversible. El especialista en reumatología Gustavo Ariel Medina (MN 96843) señaló un dato que magnifica la preocupación e invoca a modificar los hábitos: hasta llegar al diagnostico hay "un retraso promedio de 7 años desde que empieza la enfermedad". Una razón de la demora esgrimida por el experto es que los pacientes que tienen el dolor de espalda optan por consultar a un clínico o traumatólogo, antes que a un reumatólogo.



"Cuando el dolor es inflamatorio, o sea que tiene características particulares como dolor a la noche -incluso despertando al paciente-, que mejora cuando uno hace ejercicio y no cuando uno está en reposo, que es un dolor crónico y que a veces mejora rápidamente cuando tomamos antiinflamatorios, eso conforma un dolor lumbar inflamatorio. Cuando uno tiene uno de estos síntomas, deberá hacer una consulta", especificó Medina.



Para llegar al diagnóstico de manera temprana, es primordial identificar el malestar. Bajo este marco, la División de Reumatología del Hospital de Clínicas José de San Martín dará charlas gratuitas y abiertas durante todos los lunes del mes de abril (10, 17 y 24) desde las 9 de la mañana para personas que crean tener espondiloartritis axial o sufran de dolores de espalda de manera recurrente. El objetivo es brindarle información a los pacientes y darles un turno para ser atendidos en caso de ser necesario.



Los diversos tratamientos disponibles para controlar la patología consisten en analgésicos, en antiinflamatorios no esteroideos, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, la fisioterapia, además de otros basados en esteroides y terapias biológicas.