Horóscopo para hoy 13 de abril del 2017 Jueves, 13 de abril de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En estos días sus energías se renovarán y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que usted desee.

Amor: Su familia será el marco de contención que necesita hoy para sentirse tranquilo y acompañado.

Riqueza: La presión laboral no lo ayudará a tomar distancia y ver las cosas con la calma necesaria.

Bienestar: Será propicio que ponga especial atención a la alimentación y el descanso.





Tauro





Se sentirá presionado por circunstancias externas que lo obligarán a tomar una determinación que no desea. Deje de postergar esa decisión.

Amor: Renacerá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja.

Riqueza: Si maneja dinero ajeno hoy tendrá que prestar especial atención a ello. Verifique si las finanzas están en orden.

Bienestar: Probablemente padezca alguna alteración del sueño. Opte por la meditación.



Géminis



Su imaginación le permitirá superar todas las trabas que se le presenten. La dirección de su deseo dependerá solo de usted.

Amor: Que su timidez no sea un obstáculo. La perseverancia será la llave para conquistar el corazón de quien le quita el sueño.

Riqueza: Le exigirán mayor compromiso laboral. Intente analizar las propuestas que le hacen.

Bienestar: Termine con esa contractura muscular comenzando con una actividad física que le agrade.





Cáncer





No centre todos sus problemas en el otro. De esta forma generará energías negativas, lo mejor, será que las revierta.

Amor: Su pareja se mostrará fría e intratable, trate de buscar una vía de acceso a su corazón dolido.

Riqueza: Período ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos.

Bienestar: Se sentirá feliz asistiendo de apoyo a alguien que necesita de su ayuda.





Leo





Deberá tomarse con calma los problemas que se le podrían presentar en esta jornada. Sea cauteloso y paciente.

Amor: Sentirá una fuerte necesidad de ahondar sobre un conflicto con su pareja. Mantenga una conversación sincera.

Riqueza: Si logra dinamizar sus planes en lo laboral, los resultados serán favorables a la brevedad.

Bienestar: Se acrecentará su interés por aprender otro idioma. Esto lo gratificará enormemente.





Virgo





No pida ayuda, confíe en sus recursos. No olvide que el resultado de las situaciones que enfrente en su vida están en sus manos.

Amor: Alguien intentará seducirlo. Recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones.

Riqueza: Tendrá que poner en orden los papeles y organizar todas sus tareas si aspira ser eficiente y productivo.

Bienestar: Sería muy sano que siga el impulso de realizar alguna actividad para revitalizarse.





Libra





Será importante para su vida que aprenda a vivir el presente. Empiece a dejar de lado los cuestionamientos hacia su entorno.

Amor: Evite las trivialidades aunque sean pequeñas. Serán motivos de desacuerdos y peleas con su alma gemela.

Riqueza: Si mantiene un contacto fluido con sus pares, podrá alcanzar la meta propuesta.

Bienestar: Hoy será un día donde tendrá que dar prioridad al descanso. Necesita absorber energías.





Escorpio





Esta jornada será propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. Evite los exabruptos.

Amor: Su delicada sensualidad se verá exaltada debido a la presencia lunar.

Riqueza: Trate de no manipular y evite ser manipulado. Muéstrese auténtico en el ámbito laboral.

Bienestar: Realice un paseo cerca de la naturaleza. Lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios.





Sagitario



Las buenas energías le devolverán la confianza. Será bueno que exprese todo lo que piensa.

Amor: Se sentirá profundamente gratificado, ya que reanudará una relación de amistad que tenía en el olvido.

Riqueza: Recibirá una gratificación afectiva de una persona que tenía en el olvido.

Bienestar: Busque ayuda espiritual o psicológica. Se sentirá sumergido en una densa oscuridad.





Capricornio





Será propicio que establezca un orden de prioridades si no quiere que sus obligaciones pendientes lo abrumen.

Amor: Cierta falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría afectarlo.

Riqueza: Si puede, aléjese de situaciones conflictivas laborales, podría quedar involucrado en ellas.

Bienestar: Dedicará gran parte del día a su cuerpo, lo cuidará a través de masajes, baños o cualquier otra práctica que lo relaje.





Acuario





Si no se deja ganar por la ansiedad, logrará cumplir con todos sus compromisos. No se acelere, cada cosa lleva su tiempo.

Amor: El amor y erotismo comulgarán en una unión renovadora de su vínculo amoroso.

Riqueza: Surgirán momentos de incertidumbre que lo harán dudar y pensar si está tomando el camino correcto en lo laboral.

Bienestar: Una salida en compañía de amigos será la clave para pasar un día inolvidable y desconectarse de los problemas.





Piscis





Su mente estará más despejada y será oportuno para que intercambie opiniones con alguien imparcial sobre ese tema que lo preocupa.

Amor: Trate de no crear falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja. Sea auténtico.

Riqueza: Gracias a la confianza en usted mismo, podrá encaminar y definir sus prioridades económicas.

Bienestar: Aflorará su costado más sensible y emocional que le permitirá ayudar a los más necesitados.