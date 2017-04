Empadronarán a mayores de 70 años para boleto gratuito

Viernes, 14 de abril de 2017

La registración iniciará el lunes con DNI terminados en 0 y 1 e irá progresivamente de acuerdo a un cronograma prefijado por la Comuna.



No obstante, aún no hay una fecha para que tal beneficio entre en vigencia, eso dependerá de Nación.







La ad­mi­nis­tra­ción ca­pi­ta­li­na in­for­mó que, des­de el pró­xi­mo lu­nes, ini­cia­rá el pro­ce­so de re­gis­tra­ción de los Adul­tos Ma­yo­res de 70 años pa­ra que pue­dan ac­ce­der a la gra­tui­dad en el trans­por­te ur­ba­no a tra­vés del Sis­te­ma Úni­co de Bo­le­to Elec­tró­ni­co (SU­BE).



El em­pa­dro­na­mien­to se­rá sin ex­cep­ción, in­de­pen­dien­te­men­te de que ten­gan o no be­ne­fi­cios pre­vi­sio­na­les. La re­gis­tra­ción y en­tre­ga del plás­ti­co, que ten­drá fo­to y da­tos del adul­to ma­yor, son par­te de la nue­va me­di­da in­clu­si­va.

Tan­to es así que des­de el lu­nes 17 y has­ta el miér­co­les 19 in­clu­si­ve, se­rán em­pa­dro­na­dos los adul­tos ma­yo­res cu­yo DNI fi­na­li­cen en 0 y 1. El miér­co­les 19 y has­ta el vier­nes 21 se­rá el tur­no de los con do­cu­men­to fi­na­li­za­dos en 2 y 3.

Des­de el lu­nes 24 has­ta el miér­co­les 26 los DNI ter­mi­na­dos en 4 y 5. En­tre el miér­co­les 26 y el vier­nes 28 do­cu­men­tos fi­na­li­za­dos en 6 y 7.

Y en­tre el lu­nes 1 de ma­yo y el miér­co­les 3 pa­ra los DNI ter­mi­na­dos en 8 y 9.

En to­dos los ca­sos los los ho­ra­rios de aten­ción se­rán, de co­rri­do, de 8 a 15 en el Pa­la­cio Mu­ni­ci­pal ubi­ca­do en ca­lle 25 de Ma­yo 1132.

“To­ma­mos la de­ci­sión de res­ta­ble­cer la gra­tui­dad del bo­le­to del trans­por­te ur­ba­no pa­ra los ma­yo­res de 70 años, que ha­bí­a­mos per­di­do cuan­do pa­sa­mos de la tar­je­ta mu­ni­ci­pal al Sis­te­ma Úni­co de Bo­le­to Elec­tró­ni­co”, ex­pli­có dí­as atrás, el in­ten­den­te Fa­bián Rí­os.



Re­qui­si­tos

Los adul­tos ma­yo­res de­be­rán asis­tir a la re­gis­tra­ción con DNI, re­ci­bo de suel­do si lo tu­vie­re y tar­je­ta SU­BE si lo tu­vie­re.

En ca­da uno de los tur­nos pre­vis­tos, los ope­ra­do­res de la Se­cre­ta­ría de Trans­por­te de la Mu­ni­ci­pa­li­dad to­ma­rán los da­tos; le sa­ca­rán una fo­to y lue­go le im­pri­mi­rán y en­tre­ga­rán la nue­va tar­je­ta SU­BE que con­ten­drá ima­gen y da­tos del be­ne­fi­cia­rio.

El uso de la gra­tui­dad co­men­za­rá lue­go de que Na­ción Ser­vi­cio -­ la ope­ra­do­ra del sis­te­ma SU­BE -­ otor­gue el al­ta en la Ciu­dad de Co­rrien­tes del Bo­le­to Gra­tui­to pa­ra ese sec­tor.

Esa fe­cha, en que co­men­za­rá a ope­rar el be­ne­fi­cio en el sis­te­ma SU­BE, se in­for­ma­rá más ade­lan­te con de­bi­da an­ti­ci­pa­ción.

“Tam­bién es im­por­tan­te ex­pli­car que an­tes que co­mien­ce a ope­rar la gra­tui­dad del bo­le­to, el adul­to ma­yor de 70 años que ten­ga la nue­va Tar­je­ta SU­BE de­be­rá va­li­dar su plás­ti­co en al­gu­nas de las 42 Ter­mi­na­les Au­to­má­ti­cas que es­tán dis­tri­bui­das en edi­fi­cios mu­ni­ci­pa­les de dis­tin­tos pun­tos de la ciu­dad”, di­fun­die­ron por me­dio de un co­mu­ni­ca­do.