"A mi hijo le parte el alma verme encadenada siendo tan libre" Miércoles, 12 de abril de 2017 "Siento con mucha vergüenza, es miércoles y mi cosas no aparecen. No tengo ni para la cerradura del local.Trato de estar tranquila pero quiero lo que es nuestro" dijo Sandra al móvil de Radio City desde su local donde se encuentra encadenada esperando respuestas por parte del estado.



"Quiero que el estado responda. El Ministerio de Seguridad me contuvo, el Municipio no se acerco y para pedir habilitación siempre se acercan. Por todos lados veo obras por millones y quiero a todas las oficinas del estado acá" dijo Sandra visiblemente conmovida.



"Juan fue para tratar de reconocer pero no eran nuestras cosas, no era nuestra mercadería" dijo en referencia a los allanamientos que se hicieron en el Barrio San Marcos. "Vinieron como para llevarme y yo no me voy a mover" aseguró.



"Me dijeron que con esta medida esto entorpezco el operativo. Me atendió el Ministro, el subsecretario y el jefe de policía" dijo Sandra sobre lo que le dijeron las autoridades que se acercaron a hablar con ella.



"Juan esta muy quebrado, desvastado. Verme tan libre a mi hijo le parte el alma verme encadenada" dijo sobre su hijo que también es su socio.



Más allá de todo el dolor y la tristeza Sandra dice a los suyos que "esto no se hace pero yo ya toque fondo, podemos apostar a que hay otro modelo. Si hay que morir vamos a morir por esta causa que es nuestra plata. Necesito lo que es mio, no pedimos un vuelto"



Sandra y Radio City



Sandra, más allá de ser una laburante más de nuestra ciudad, es fiel oyente de nuestra radio. Trabaja escuchándonos, sus historias de solidaridad y amor reflejábamos hace muy poco en las paginas de Cadena de Radios e Informe Corrientes. "Ustedes tienen un pedazo de nuestro corazón, saben lo que Radio City significa para nosotros" dijo a Facundo Rojas, desde el lugar donde se encuentra reclamando que "Alguien haga algo".



Gabriela Villordo