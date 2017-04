Duro comunicado del Sevilla contra la AFA por Sampaoli

Miércoles, 12 de abril de 2017

El club andaluz se mostró en contra del accionar de la Asociación del Fútbol Argentino, por su intención de llegar a un acuerdo para que el entrenador del equipo español ocupe el lugar de Bauza en la Selección





Sevilla, ante las versiones periodísticas y algunas declaraciones de los protagonistas de esta novela, emitió un fuerte comunicado en contra de la Asociación del Fútbol Argentino y su supuesto interés en contratar a Jorge Sampaoli.



El conjunto andaluz, más allá de algunas declaraciones públicas de su presidente, quien afirmó que nadie se comunicó con él para contratar al estratega nacido en Casilda, dejó en claro su postura ante este caso. Los españoles consideran "inaceptable y una falta de respeto" cualquier tipo de reunión de la AFA con el ex DT de Chile.



Sevilla expresa que tienen un vínculo con Sampaoli hasta el 30 de junio del 2018 y afirma que emitió un escrito en el que manifiesta que, en el caso de ser cierto el encuentro entre directivos con el entrenador, será considerado una falta de respeto y no dudará en hacer valer sus derechos.



La idea de los mandatarios argentinos es forzar la salida del director técnico mediante el pago de la cláusula de rescisión que rige a partir de junio de este año, la cual ronda el millón y medio de euros.



La palabra de José Castro, sobre el futuro de Jorge Sampaoli:





"No puedo evitar que se hable de este tema, pero no tengo constancia de que la AFA vendrá por Sampaoli. El lunes estuvimos un buen rato juntos hablando del equipo y nada más", esbozó José Castro, presidente del Sevilla y de buena relación con Daniel Angelici, ante la consulta del caso.



Aunque en la órbita de Argentina también figura Diego Simeone, lo cierto es que Sampaoli es la principal opción que baraja Claudio Chiqui Tapia para suceder a Edgardo Bauza.



Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación locales e internacionales en relación al posible interés de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) de contratar como seleccionador nacional a Jorge Sampaoli -con contrato en vigor con el Sevilla FC hasta 30 de Junio de 2018-, y ante las declaraciones en este mismo sentido que se le atribuyen al presidente de dicha Asociación, Claudio Tapia, sobre su intención de mantener una reunión en España con el entrenador sevillista en los próximos días, el Sevilla FC ha remitido hoy un escrito a AFA en el que manifiesta que, en el caso de ser ciertas dichas informaciones, el Sevilla FC consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este Club, y que por tanto no dudará en hacer valer sus derechos.