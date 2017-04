Salud continúa con la asistencia en zonas afectadas por la lluvia

Miércoles, 12 de abril de 2017

La tarea consistió en visitar a los vecinos damnificados por el temporal, a fin de constatar el estado sanitario de la población y de llevar a cabo trabajos de prevención de enfermedades.





El Ministerio de Salud Pública recorrió diversas zonas afectadas de la provincia por la intensa lluvia caída durante el fin de semana, tanto en la capital como en el interior. La tarea consistió en visitar a los vecinos casa por casa para constatar el estado sanitario de la comunidad.

En la ocasión, los agentes sanitarios estaban provistos de medicamentos, para los casos de personas que lo requirieron. Además, se entregó leche y se les informó a los vecinos sobre medidas de prevención, para evitar enfermedades.

“En la capital, hemos estado recorriendo los barrios que suelen ser los más damnificados, como el Rio Paraná, La Tosquera, La Olla, San Jorge, Irupé, Paloma de la Paz y también estuvimos en el Santa Margarita y hemos estado conversando con los referentes de todos los centros de salud de la provincia”, dijo la directora General de Epidemiología, Claudia Campias.

“Si bien la salud en general de la población estaba conservada, había acumulación de agua en los patios y aunque no estuvieran inundados dentro de sus domicilios, teníamos la situación de niños que se encontraban en zonas muy húmedas, por lo que les ofrecimos una serie de recomendaciones a los padres de tratar de controlar esa situación”, explicó.

“Si bien los patios se están secando, el agua podría haber ingresado en espacios donde viven ciertas alimañas, por lo tanto recomendamos la higiene de los patios y de todos los espacios no solo de la casa, si no de los alrededores, cortar los pastos y regar en lo posible con algún producto que pueda mantener alejados a los insectos”, indicó.

“Organizamos pequeñas acciones, pero que nosotros consideramos de mucha utilidad”, concluyó Campias.