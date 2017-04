Tras el despido, Ortigoza le dio su apoyo a Bauza

Martes, 11 de abril de 2017

El jugador de San Lorenzo salió en defensa del “Patón” luego de la desvinculación y afirmó que en el fútbol argentino “todo es un quilombo”





Tras idas y venidas, finalmente Edgardo Bauza dejó de ser el técnico de la Selección. A la espera del partido de mañana con San Lorenzo ante la Universidad Católica, el jugador Néstor Ortigoza dio hoy su apoyo al entrenador y aseguró que no lo asombró la decisión de la dirigencia de la AFA al considerar que el fútbol argentino es "todo quilombo".



"No me sorprendió lo que pasó con Bauza. Todo el futbol argentino está mal. Esto es una parte", enfatizó el mediocampista que obtuvo la Libertadores 2014 junto al Patón. También dijo que optó por no llamar al director técnico ya que "no quiso molestarlo" aunque afirmó que tiene "todo el apoyo" de su parte.



A través de una entrevista de TyC Sports en Santiago, Ortigoza opinó sobre lo sucedido con el nuevo presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el audio filtrado hace unos días. "Salió un audio. No es serio. Estamos hablando del presidente de la AFA. No estoy diciendo que no esté capacitado para estar en AFA, ojalá se puedan cambiar las cosas que están pasando", señaló.



Ortigoza sostuvo que hace tiempo que la situación está mal en nuestro fútbol. "Hay problemas a la hora de pagar. En todos lados se paga del uno al 5, acá estamos dos meses abajo, algunos tres o cuatro meses", recriminó. Y culminó: "Todo es quilombo en el fútbol argentino".



Aunque luego propuso que a Tapia hay que ayudarlo a mejorar la organización del fútbol. "Ojala se unan para apoyar a Chiqui Tapia y juntos poder estar mejor", cerró el tema.