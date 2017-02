Recibió una brutal golpiza por defender a su mascota Viernes, 10 de febrero de 2017 El agredido es trabajador municipal. Debió ser trasladado al Hospital Escuela. Tiene graves lesiones en la cabeza. No hay detenidos.



Un hombre de 36 años, identificado como Aquiles, trabajador municipal de la localidad de Itatí, debió ser hospitalizado en grave estado tras recibir una brutal paliza por defender a su mascota.

Datos recabados por época señalan que el hecho sucedió el viernes 3 de febrero, a media cuadra de la vivienda donde reside Aquiles, por calle Garay Benigno sin número de esa localidad.

Según pudo contar a los uniformados, el hombre regresaba del trabajo a su casa, cerca de las 22:30 y observó como tres muchachos estaban golpeando salvajemente a su perro.

“Les pidió que lo dejaran pero fue en vano, los tres comenzaron atacar a Aquiles. La zona más perjudicada fue la cabeza, recibió varias patadas que lo dejaron inconsciente”, contó a este medio un familiar.

“Vecinos informaron al 911 (servicio de emergencias) de la golpiza, pero los policías llegaron un tiempo después, cuando ya estaba tirado en la calle”, relató.

Lo trasladaron al hospital local y a las tres horas el mismo móvil policial lo acercó nuevamente a su domicilio.

“Le dieron el alta pero estaba muy dolorido, se desmayó y tuvimos que comunicar otra vez al hospital lo que le estaba pasando. Fue entonces que decidieron trasladarlo a Capital”, agregó el familiar.

Al Hospital Escuela ingresó en grave estado. “Debió ser intervenido quirúrgicamente por las patadas que recibió en la cabeza, se le extrajo un coágulo. Producto de la golpiza no tiene movilidad en la parte izquierda del cuerpo”, comentó una voz oficial a este medio.

Ayer cerca del mediodía recibió el alta médica. Pero los familiares se mostraron preocupados porque las secuelas del ataque son graves.

“No puede moverse por sí solo, tampoco puede alimentarse. Sigue muy dolorido”, comentaron a este medio.

Aclararon por otra parte que la madre de Aquiles intentó realizar una denuncia pero no fue aceptada porque ya se había iniciado de oficio la causa, de todas formas solicitó que se le tomara una declaración, porque aseguró que “son conocidos del barrio los agresores y temen represalias”.



“Vecinos de la zona, donde ocurrió el hecho, presenciaron el ataque pero no quieren hablar por miedo, se trata de personas con antecedentes delictivos”, dijo por otra parte una voz policial.

época pudo saber que los agresores fueron identificados, son tres hermanos, de 20, 30 y un menor de edad.

El caso fue caratulado de oficio por la Policía de Itatí como “supuestas lesiones de carácter reservado”.

Interviene el Juzgado de Instrucción Nº3.

Situación legal

Al cierre de esta edición, familiares de Aquiles tomaron contacto con un abogado, porque entienden que el caso no debe quedar sin resolverse. “En las próximas horas y una vez que tome la querella la abogada tendremos más información sobre el avance de la causa. Esperamos que en la localidad los vecinos colaboren y la Policía detenga a los autores”, dijo un familiar. Aquiles reside solo en una vivienda por calle Garay Benigno, sin número y tiene familiares en Capital y en Chaco. Ante esta situación, miedo de represalias y por el estado de salud, deberá permanecer en esta ciudad hasta tanto se tenga novedad de los avances en las investigaciones del caso.