Enzo Pérez se bajó del partido de Valencia: ¿se acerca a River? Viernes, 10 de febrero de 2017 El capitán del equipo español alegó un mínimo dolor y no jugará contra Betis. Su técnico dijo que se queda, pero hay rumores de salida



Una de las grandes noticias en los medios deportivos de España estuvo enfocada en el capitán argentino que tiene el Valencia, uno de los equipos con más afición del país. Luego de entrenar toda la semana con normalidad, Enzo Pérez alegó una dolencia y fue quitado de la lista de concentrados para el choque contra Betis.



El mediocampista de 30 años es el principal apuntado por River y durante los últimos días los rumores se enfocaron en su futuro. Entre versiones de una discusión con el técnico Voro González y supuestos pedidos a la dirigencia española para que lo transfieran, Pérez aumentó las incógnitas con esta inesperada decisión.



Más allá de su faltazo en la golada contra el Eibar de la última fecha, los medios de España afirman que no hubo señales a lo largo de los días de una dolencia que pudiera dejarlo afuera del choque contra el Betis de mañana, clave en la vida del elenco che si se tiene en cuenta que apenas está seis puntos por encima del descenso.





En rueda de prensa, Voro debió afrontar los rumores de discusión que nacieron ayer luego de que mantuvieran una intensa charla mano a mano durante 15 minutos a la vista de todos. "Enzo es el capitán y hablamos de sensaciones. Está comprometido con el equipo. Se queda en el Valencia", intentó cortar las versiones hoy ante los medios.



"La charla ha tenido un punto de tensión", fue la descripción que realizó el medio valenciano SuperDeporte de lo ocurrido en el entrenamiento a partir de este diálogo entre el capitán y el entrenador de un equipo que perdió 11 partidos sobre 20 jugados.





Lo cierto es que sectores de la prensa española apuntan que el ex Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz se juntó con la directiva del Valencia y les pidió que contemplen la posibilidad de transferirlo si llega una oferta formal.



Enzo Francescoli, manager de River, hizo su parte con un anuncio claro: "Lo vamos a esperar hasta que cierre el período de pases". También aceptó que mantuvo un contacto con el futbolista. A priori, hay tiempo hasta el jueves 2 de marzo, si es que el torneo argentino arranca el primer fin de semana del próximo mes según los últimos anuncios.



El panorama para el Millonario es complejo si se tiene en cuenta la posición firme que existe desde los mandatarios del Valencia, que invirtieron 25 millones de euros a fines del 2014 y ahora pretenderían 10 millones de euros por el 50% del pase para sentarse a hablar.



Con este contexto arriba de la mesa, Voro tuvo que responder varias preguntas relacionadas a Pérez y justificó que su ausencia este fin de semana se debe a que el futbolista sufrió "un punto de dolor", pero volvió a reiterar: "Mi sensación es que se va quedar en el equipo como jugador importante que es". ¿Alcanzará para retenerlo?