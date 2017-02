Buscan a una pareja argentina que desapareció hace 10 días Viernes, 10 de febrero de 2017 Tienen 18 años y desde el 30 de enero que no se comunican con la familia. La última vez que se los vio fue en el balneario de Torres



Salieron un 1 de enero de vacaciones hacia Uruguay. Desde allí, fueron avanzando hacia el norte, llegando al sur de Brasil. Solían avisar a sus familias en cada destino que llegaban. Esa rutina se cortó el 30 de enero pasado, cuando sus afectos dejaron de recibir noticias de Josefina del Río y Lucas Miguel Ferrer Pinto, una joven pareja de 18 años.



Luego de días sin dejar rastro sobre su paradero, la familia dio el alerta al Consulado Argentino de Florianópolis, que difundió la búsqueda de los jóvenes perdidos. Al inicio de esta semana se radicó la denuncia formal, para que Interpol de Brasil active las pesquisas.



"Podrían estar en Canasvieiras o en cualquier otro lugar de Santa Catarina", señala el aviso del mensaje divulgado por la dependencia consular a través de las redes sociales.





La última vez que se habría visto a la pareja fue en la ciudad brasileña de Torres, del estado de Río Grande do Sul. Según la cuenta de Facebook de Estefanía, la hermana de Josefina, un bañero de Canasvieras se comunicó para informar que vio a la chica el pasado 3 de febrero, "caminando por la playa" y estaría "vendiendo buñuelos con su novio". Pero es solo una pista.



Desde el entorno familiar señalaron a Infobae que Interpol de Brasil y el consulado están empujando la búsqueda en sus redes informales, pero que aún no llegó el requerimiento oficial desde Buenos Aires por demoras administrativas.





Destino habitual de vacaciones de miles de argentinos, hace una semana se registró otro caso similar en la misma zona turística. Vanina Cáceres, una mochilera de 25 años de la ciudad cordobesa de Venado Tuerto, estuvo desaparecida por más de dos semanas. Finalmente, fue encontrada por una pareja de turistas y hallada con buen estado de salud en la isla de Campeche, cerca de Florianópolis.



Aunque en el caso de Cáceres el problema habría sido la falta de comunicación, lo cierto es que vacacionar en Brasil no está exento de riesgos. Tres jóvenes rosarinas denunciaron este lunes un hecho confuso en el que, sospechan, estuvieron cerca de caer en una red de trata de personas.



La denuncia fue realizada por Martina de 21 años, Josefina y Sofía de 20, quienes el pasado 15 de enero fueron apartadas del contingente que venía desde Canasvieiras por un coordinador de la empresa de turismo TR Exclusive. Con muy malos tratos, el representante de la firma las obligó a descender del micro en el que viajaban y las "abandonó en el sur de Brasil".



Martina relató que, luego de hacerlas bajar, "nos hacen subir a un colectivo que no era el nuestro y le decimos al coordinador que no habíamos ido en ese micro, pero nos dijo: 'Callate la boca y subí, yo las llevo a Ferrugem y ahí las espera otro colectivo'. Luego, las mujeres quedaron varadas en una estación de servicio en el medio de la ruta, hasta que se aparecieron dos personas que quisieron hacerlas subir a un automóvil. Las jóvenes, finalmente, se negaron, y lograron comunicarse con la empresa para arreglar el regreso al país.



La concejala María Eugenia Schmuck, que acompañó a las denunciantes a realizar una presentación penal ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), destacó que desde ese organismo le aseguraron que se trataba de un procedimiento "típico" de las organizaciones de trata, por lo que el empleado de TR Exclusive quedó bajo investigación. La compañía señaló que todo se trató de un "error".