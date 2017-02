El autor de la masacre fue trasladado a una cárcel psiquiátrica

Viernes, 10 de febrero de 2017

El juez de Garantías Alfredo Meade autorizó que sea alojado en el penal psiquiátrico de Melchor Romero. Según dice el informe oficial, es para “salvaguardar su integridad física y la de terceros”





Diego Loscalzo (35), el autor de la masacre de Hurlingham, fue llevado a una cárcel donde su propio cuerpo pueda estar a resguardo de su instinto asesino. El juez de Garantías Alfredo Meade autorizó el traslado al penal N° 39 de Melchor Romero, en La Plata, donde será controlado por médicos psiquiatras, con el fin de que no atente contra sí mismo ni contra otros reclusos.



Según un documento al que tuvo acceso Infobae, desde el juzgado de Garantías N° 4 de Morón se le pidió al Servicio Penitenciario bonaerense otorgarle un cupo a Diego Alberto Loscalzo en alguna Unidad Carcelaria que "reúna los medios aptos para la contención del mismo con profesionales idóneos en la materia para salvaguardar su integridad física y la de terceros". Por eso, se decidió que hoy mismo lo sacarán de la Alcaidía de San Martín y lo trasladarán a Melchor Romero.



Fuentes del caso indicaron a este medio que el séxtuple asesino "está bastante desequilibrado", aunque negaron que tras nuevos exámenes psiquiátricos se haya determinado que padece demencia, lo que permitiría declararlo inimputable.







El martes 7 de febrero, un médico de la Policía Bonaerense revisó al asesino cuando era trasladado desde Córdoba a Buenos Aires. En ese informe, al que también tuvo acceso este medio, el psiquiatra consideró que Loscalzo "no es demente" y que había sido consciente de sus actos la noche del domingo 5 de febrero, cuando mató a su pareja Romina Maguna, a sus cuñados Vanesa y José Eduardo, a su suegra Juana Paiva, a Darío Díaz, pareja de Vanesa, y al bebé que estaba en la panza de Mónica Lloret (esposa de José Eduardo) y que iba a nacer el lunes 6.



Sin embargo, el encargado de esa primera pericia aseguró que no presentaba riesgos para sí mismo ni para terceros. Ahora, en un nuevo examen, los médicos que lo atendieron consideraron que sí había riesgos. Y el juez autorizó el traslado. Fuentes del caso elucubraron que tal vez Melchor Romero sea un lugar más seguro para que Loscalzo llegue a juicio, en el que probablemente sea condenado a reclusión perpetua.



El asesino contó al primer médico que lo atendió que padece VIH, que fue abusado sexualmente a los 12 años y que tiene ocho hijos con cuatro mujeres. Hasta el momento en que desató la masacre vivía con su pareja, Romina Maguna, y los dos hijos de ella, producto de una relación con otro hombre que falleció hace diez años. Pero estaban virtualmente separados y hacía tiempo que el vínculo entre ellos estaba dominado por la violencia. Loscalzo era un hombre sumamente celoso y algunos allegados a la familia comentaron a Infobae que golpeaba a Maguna, quien unas horas antes de morir acribillada había recordado en Facebook con palabras de amor al padre de sus hijos.