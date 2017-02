Horóscopo para hoy 10 de febrero del 2017 Viernes, 10 de febrero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

Horóscopo de hoy: Sufrirás toda clase de contratiempos y retrasos en los planes para la jornada de hoy. Deberás reorganizarte para cumplir con todo.

Amor: La paciencia y la tolerancia son las piedras angulares de una relación estable. Busca hacerlas tus estandartes.

Riqueza: Busca mantener un ritmo en tus actividades laborales cotidianas. Esto te mantendrá con tu trabajo actualizado.

Bienestar: Día más que propicio para entablar nuevas relaciones de amistad. Pasarás por una etapa de extrema sociabilidad que te permitirá conocer gente.



Tauro

Horóscopo de hoy: El aburrimiento y la rutina esta comenzando a afectarte negativamente. Usa tu tiempo libre para replantearte ciertas conductas.

Amor: Las cosas se mostrarán difíciles de sobrellevar durante el día de hoy en la pareja. Mantén tu distancia para evitar conflictos.

Riqueza: No dejes los detalles pequeños de tu trabajo en manos de terceros. Encárgate personalmente de ellos el día de hoy.

Bienestar: Procura aprovechar al máximo cada segundo del que dispones en alguna actividad productiva, sea a nivel económico o simplemente espiritual.



Géminis

Horóscopo de hoy: Jornada muy positiva a nivel laboral. Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar a lo planeado. Buen día para compartir en pareja.

Amor: Finalmente hoy lograrás vislumbrar aspectos de tu pareja que nunca lograste entender. No es tarde para reparar el vínculo.

Riqueza: Debes concentrarte en tu trabajo si lo quieres conservar. Tienes que dejar de vivir en un mundo de distracciones.

Bienestar: Deberás hacerte responsable de los favores que pides a los que te rodean. Aprende a devolverlos lo antes posible. Muéstrate agradecido.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Tendrás ciertos impedimentos para llevar a cabo tus planes destinados al día de hoy. No dejes que el estrés te supere.

Amor: No es el momento apropiado para organizar encuentros románticos o citas con aquellos interesados en ti. Postérgalo por hoy.

Riqueza: No te vuelvas esclavo del tiempo. Aprende a organizarte de forma eficiente y tendrás tiempo para todos tus proyectos.

Bienestar: Entiende que no puedes fallar consistentemente a todas las promesas que le haces a tus seres queridos. Es necesario mostrar compromiso a tus palabras.



Leo

Horóscopo de hoy: Te será imposible poder valerte solo en ciertos proyectos en los que te has involucrado. Vence tu orgullo y solicita ayuda.

Amor: Día propicio para reconciliaciones y acercamientos en la pareja. Aprovecha para disfrutar buenos momentos con ella.

Riqueza: El entorno laboral no es lugar para iniciar cualquier tipo de romance pasajero. Se cuidadoso con las relaciones que entablas.

Bienestar: La única manera de lograr llevar a cabo grandes tareas es mediante el trabajo dedicado diario. No lograrás grandes cosas en poco tiempo. Disciplínate.



Virgo

Horóscopo de hoy: Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio.

Amor: No hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te arrepentirás más adelante.

Riqueza: Deberás dar lugar a ciertos cambios si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo.

Bienestar: Renunciarás a actividades debido a insuficiencias horarias. Surgirán nuevos compromisos que no podrás dejar de atender. Delega responsabilidades.



Libra

Horóscopo de hoy: Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo.

Amor: Encontrarás consuelo para tu corazón roto en el seno de amigos cercanos. Parte importante de aprender es equivocarse.

Riqueza: El mercado es intrínsecamente variable. Por ello no te desanimes si tus inversiones no van como esperas.

Bienestar: Recuerda que un amigo que te traiciona, raras veces cambia. Existen personas que no se merecen segundas oportunidades.



Escorpio

Horóscopo de hoy: Te verás en la obligación de cancelar planes hechos con anterioridad debido a situaciones de fuerza mayor. Explica las razones.

Amor: Tu pareja te hará notar lo desconsiderado que estás siendo con ella mediante la amenaza de terminar la relación. Abre tus oídos.

Riqueza: Toma conciencia de tu actual situación económica. Reduce los gastos superfluos o te ahogarás en un mar de deudas.

Bienestar: La timidez no te permite mostrarte tal cual eres, suéltate. Mucha gente desearía conocer alguien como tú.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras.

Amor: Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar.

Riqueza: La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer.

Bienestar: Verás que no hay mejor cosa que ser tú mismo, suelta tus riendas y muéstrate como eres. Ponte en la lista de prioridades, préstate más atención.



Capricornio

Horóscopo de hoy: Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja o tu familia. Sé diplomático.

Amor: No compitas con tu pareja. La relación amorosa no es una disputa deportiva en la que debe haber un vencedor y un vencido.

Riqueza: Deberás manejar múltiples proyectos a la vez. No descartes ninguno porque cada uno de ellos representa una ventaja económica.

Bienestar: Necesitas soltar un poco la rutina que está haciendo estragos. Intenta cambiar un poco tu forma de hacer las cosas y no temas explorar nuevos horizontes.



Acuario

Horóscopo de hoy: Día de avances formidables en lo laboral. Te verás inspirado y serás un tren que avasalla los problemas.

Amor: Hoy te sentirás en perfecta armonía con tu pareja. Al punto que cada uno completará las oraciones del otro. Aprovecha el día.

Riqueza: Sé más reservado en los proyectos en los que trabajas. No te arriesgues a que alguien pueda robar tus ideas.

Bienestar: Se complican las relaciones familiares, un poco de distancia servirá para aflojar las tenciones. Sé prudente y medido con tus comentarios.



Piscis

Horóscopo de hoy: La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas.

Amor: Muéstrate de mente abierta. Existen cosas que tu pareja quiere discutir contigo y siente que no puede. Hazla sentir cómoda.

Riqueza: Aquellos favores que realizaste a gente influyente rendirán frutos. Se abrirán puertas antes cerradas gracias a esto.

Bienestar: Tienes que aprender a ponerte firme en las decisiones que tomas, no permitas que te hagan dudar de tus criterios. Ten confianza en ti mismo.