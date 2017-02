La Corte Suprema recibió los informes por la difusión de las escuchas de Oscar Parrilli

Viernes, 10 de febrero de 2017

Fueron realizados por la Oficina de Captación de Comunicaciones y por el juzgado de Ariel Lijo





Luego de que la Corte Suprema de Justicia solicitara informes tras la filtración de escuchas del ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación remitió un escrito al máximo tribunal.



De la misma forma, la Corte le había solicitado un informe al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del juez Ariel Lijo, que también presentó su escrito ante la CSJN. Ambos fueron publicados en el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).



La Corte había hecho el pedido de informes luego de que hiciera lugar a una presentación realizada por Parrilli, quien consideró que las escuchas de las conversaciones entre él y la ex presidente Cristina Kirchner estaban relacionadas con un "espionaje político" que pone "en riesgo" la democracia.





Las escuchas se realizaron por pedido de Lijo entre el 24 de junio de 2016 y el 23 de agosto de ese mismo año, y el juez pidió que fueran empleados de la AFI los que se encargaran de captar las comunicaciones.





El argumento del magistrado fue que debido a que Parrilli estaba "amparado por la Ley de Inteligencia (…) se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia -el cual también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones".



El informe del juzgado de Lijo además detalló que Parrilli tenía conocimiento de la existencia de las escuchas desde octubre del año pasado, y que la abogada Julia Dombrowsky fue autorizada por la defensa del ex director de la AFI para tener una copia de los 88 CD que contenían las escuchas.



Por último, Lijo dijo que presentó una denuncia ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal para que "se investigue la filtración de los audios con las escuchas que fueran ordenadas".



Por su parte, en el informe de la oficina de escuchas de la Corte Suprema, firmado por Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun, aseguró que "sólo funciona como un medio para que el audio al cual no se accede llegue a la autoridad judicial o bien a quien esta designe para que sea entregado".



La Dirección agregó que "el personal de ningún modo puede acceder al contenido de las comunicaciones", y destacó que "no recibe información acerca del contexto en el marco de la cual lleva a cabo su trabajo".