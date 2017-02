Condenan al albañil que desfiguró el rostro a su pareja

Viernes, 10 de febrero de 2017

Se trata de Isidro Ramón Castillo quien fue hallado culpable del delito de lesiones graves, agravado por el vínculo mediando violencia de género.





Según la pesquisa el imputado atacó a golpes a su mujer delante de los hijos. El hecho ocurrió en mayo del año pasado en la capital correntina.



El Tribunal Oral Penal Nº 2, condenó ayer a 3 años y seis meses de prisión a un albañil por haber propinado una brutal golpiza a su concubina en un hecho ocurrido en mayo de 2016.



Isidro Ramón Castillo fue hallado culpable del delito de lesiones graves, agravado por la relación de pareja mediando violencia de género.



En su alegato el fiscal Gustavo Schmitt hizo un relato pormenorizado de los hechos y sostuvo que existió violencia de género al hacer hincapié en los testimonios de los vecinos que coincidieron en que la mujer era maltratada y por lo general las situaciones de violencia en la vivienda ocurrían cuando el imputado se emborrachaba. Al finalizar sus conclusiones solicitó la pena de 4 años de prisión.



Por su parte la abogada defensora Carolina Landi Diaz Colodrero, intentó refutar las pruebas sosteniendo que no existió violencia de género. En el juicio la víctima compareció y se quebró emocionalmente en varias oportunidades al recordar el violento episodio.



Castillo también decidió hablar ante el Tribunal y negó la relación de pareja. Sostuvo que sólo tenían encuentros, pero que no convivían. También dijo que no se emborrachaba.



Pasado el cuarto intermedio el Tribunal Oral Penal N° 2 integrado por los doctores Juan José Cochia en su carácter de Presiente del debate y María Elisa Morilla y Ariel Héctor Gustavo Azcona como Vocales, decidió condenar a 3 años y seis meses de prisión a Isidro Castillo.



La causa

De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo en mayo del año pasado. Todo comenzó cuando una mujer regresó a su casa luego de buscar a sus dos hijos de 9 y 8 años del colegio.



Al llegar a su domicilio se encontró con su concubino en estado de ebriedad escuchando música a alto volumen.



Ni bien ingresó Castillo comenzó a insultarla y a tratarla de prostituta. Se inició una discusión y para evitar cualquier enfrentamiento, la mujer decidió dirigirse al baño. Fue entonces que el agresor le propinó golpes de puño en la cara y en distintas partes del cuerpo.

La mayor de los niños corrió a la casa de una vecina a pedir ayuda. Cuando la mujer entró a la casa halló a Castillo golpeando a su pareja que tenía todo el rostro ensangrentado.



Tras la denuncia, el albañil fue detenido y alojado en la Unidad Penal Nº 6.