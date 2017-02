Susto en el aire: Huracán volvió a padecer un viaje Viernes, 10 de febrero de 2017

El momento de tensión se vivió cuando el avión que trasladaba al plantel no pudo aterrizar en Córdoba y debió regresar a Buenos Aires. Antes, habían cambiado de aeronave por un desperfecto técnico



Ayer jueves, un día antes del aniversario del serio accidente sufrido en Venezuela, y con el recuerdo latente de la tragedia del Chapecoense, el plantel de Huracán volvió a padecer un viaje. Ocurrió en el vuelo que los trasladaba hacia Córdoba, para disputar un amistoso hoy viernes ante Talleres.



El vuelo estaba programado para las 12.30, pero por un desperfecto técnico previo a su despegue tuvieron que abordar otro avión tres horas más tarde.



Sin embargo, los problemas persistieron y el susto se apoderó de todos los jugadores, ya que el segundo vuelo tampoco pudo llegar a destino debido a las malas condiciones climáticas. Luego de más de media hora con el avión "dando vueltas", la aeronave regresó a Buenos Aires y el amistoso quedó suspendido.





Patricio Toranzo, en comunicación con Un Buen Momento por Radio La Red, brindó más detalles de los sucedido: "Estuvimos esperando más de una hora para despegar a Córdoba. Al parecer, no andaban los radares, pero no entendía bien lo que pasaba. Nos bajamos del avión porque no podía volar y esperamos una hora más por otro".



El volante de Huracán relató el miedo que sintieron y cómo el accidente sufrido en Venezuela se le vino rápidamente a la memoria de todos: "Al llegar nos avisan que estaba cerrado el aeropuerto de Córdoba y estuvimos dando vuelta casi cuarenta minutos. Como no podía aterrizar nos tuvimos que volver a Buenos Aires. Obviamente con una tensión bastante importante".





"Fueron dos señales de que no tenés que viajar, es así. Sufrimos una experiencia bastante importante y hay que tomar recaudos. Fue un momento de tanta tensión que yo pedí por favor no viajar. Recibíamos videos desde Córdoba por el fuerte temporal y la tensión era cada vez mayor. Lo primero que pensás es en la nafta y si te quedaba para volver. Esto ya lo pasamos y te das cuenta del mensaje que están dando, sobre todo que mañana (hoy viernes) se cumple un año de nuestro accidente. Se generó una revolución en el plantel", cerró Pato.





El miércoles 10 de febrero de 2016, luego de lograr la clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores en la serie ante Caracas, el micro que trasladaba al plantel de Huracán volcó en Venezuela y de milagro no hubo que lamentar víctimas fatales. Patricio Toranzo y Diego Mendoza fueron los futbolistas más afectados del accidente.