¿Se cae el pase de Rojas? La advertencia de Francescoli

Viernes, 10 de febrero de 2017

El manager del “Millonario” dejó un contundente mensaje sobre el posible arribo del volante, que acaba de rescindir su vínculo con el Cruz Azul





Ariel Rojas rescindió con el Cruz Azul y en los próximos días podría convertirse en refuerzo de River. Sin embargo, como su salida del Millonario, a mediados del 2015, no fue la ideal muchos dudan que esto termine por confirmarse.



El volante no llegó a renovar el vínculo con River y quedó libre antes de la final de la Copa Libertadores. De esta manera, decidió marcharse previo al partido clave ante Tigres de México y sin dejar dinero en el club por su transferencia a la Máquina Cementera.



Por esta actitud del jugador es que River decidió no poner dinero para su vuelta. Y por si quedaba alguna duda, Enzo Francescoli fue muy contundente a la hora de referirse al tema y volvió a ratificar la política del club.







"Ya dije lo que tenía que decir sobre Rojas. No voy a hablar sobre el tema porque parece que no quisiera que vuelva, pero River no va a hacer nada por jugadores que se han ido del club. Con toda la buena onda lo digo, porque yo también fui jugador pero el club obviamente tiene esa política y no puede gastar plata en jugadores que se fueron", aseguró el manager de River a Closs Continental.



A las claras se ve que la relación está rota y aunque la transferencia no está caída, será clave la reunión que mantengan para limar asperezas.



En otro orden, Enzo Francescoli se refirió a la propuesta de Emiliano Rigoni de Independiente: "El presidente dijo que lo queremos comprar y aún no hubo una respuesta sobre el valor o si aceptan venderlo o no. Veremos si en algún momento están dispuestos (los dirigentes de Independiente). El mercado sigue abierto".



En tanto, negó que haya un interés por Jonathan Gómez de Independiente Santa Fe y dio por caída la opción de Enzo Pérez del Valencia: "Nunca hablé por Jonathan con nadie, no sé por qué salió en todos lados. Lo mismo por la historia de Enzo Pérez. Aclaré que al Valencia le costó 20 millones de dólares y su equipo tiene grandes problemas deportivos".