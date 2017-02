Luís Figo contó la verdad sobre su salida del Barcelona Viernes, 10 de febrero de 2017 El ex futbolista portugués habló sobre la decisión que le valió el odio de los fanáticos catalanes



A 17 años de uno de los fichajes más polémicos de la historia del fútbol español, Luís Figo rompió el silencio y contó cuáles fueron los motivos que lo incitaron a dejar el Barcelona para unirse al Real Madrid.



En 1995, el conjunto catalán era presidido por José Luis Núñez Clemente y el portugués había arribado por expreso pedido de Johan Cruyff, entrenador del primer equipo, que en 1997 abandonó la institución. Luego de 5 años vistiendo los colores azul y granate, el volante sorprendió al dar el portazo y fichar para el Real Madrid, para convertirse en un "galáctico".



"Al final de cuentas, si no estás realmente sintiéndote cien por cien reconocido en el seno de lo que entregas y lo que haces, no por parte de la gente, sino de los que manejan y gestionan el club, cuando tienes otras ofertas te planteas cambiar y fue lo que pasó", sostuvo Figo en una entrevista a la web de la liga española.



Aquella transferencia fue tomada como una traición por la afición "culé" que le hizo pasar un mal momento al jugador en cada partido en el que se enfrentaron. El más recordado es el de 2002, cuando el encuentro tuvo que ser detenido debido a los proyectiles que caían desde las gradas y que apuntaban contra el talentoso mediocampista. Entre los objetos que cayeron al campo, el más recordado es el de una cabeza de cerdo, en un claro mensaje mafioso.





Así recibió la afición del Barcelona a Luis Figo en 2002



En más de una oportunidad, Figo ya había asegurado que haber aceptado la oferta del Real Madrid fue una de las mejores decisión de su carrera, no sólo debido a lo económico, sino también a lo deportivo. Tras su llegada a la institución madridista, Figo obtuvo el premio FIFA World Player en 2001.



Pero el odio que provocó en los fanáticos "culés" no borra de su memoria su etapa en el Barcelona y la importancia de haber respondido a las órdenes de Cruyff: "Conocí una filosofía totalmente nueva de entrenar y de ver el fútbol. Fue mi primera experiencia fuera de Portugal y no podía haber empezado mejor".





El actual embajador de la UEFA también opinó sobre el presente de su amigo y ex compañero Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid: "Lo está haciendo mejor que nunca (…) El Real Madrid es un club difícil porque busca siempre resultados inmediatos y mejorar eso es difícil".