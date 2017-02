Evo Morales confirmó que vendrá a la Argentina

Viernes, 10 de febrero de 2017

El Gobierno espera que sirva para bajar la tensión por los controles migratorios



En medio de la tensión generada entre ambos países por la nueva política de controles migratorios que impulsa el Gobierno, Mauricio Macri y Evo Morales hablaron por teléfono y el mandatario de Bolivia confirmó que vendrá a la Argentina para una reunión bilateral.



Fuentes de Casa Rosada confirmaron a Infobae la comunicación pero aclararon que aún no está decidida la fecha. Días atrás, había trascendido que Macri quería que su par sudamericano viniera a ver el partido entre Boca y River del 16 de abril pero es probable que el superclásico cambie de fecha para el 14 de mayo.



La confirmación de la visita -el Gobierno argentino había hecho la invitación un tiempo atrás- también se da luego de que una misión oficial de Bolivia estuviera en la Argentina para analizar los alcances de los cambios en las fronteras. De este encuentro participó el canciller del país vecino, Fernando Huanacuni, quien planteó las quejas y la preocupación sobre el eventual trato que podrían recibir los ciudadanos de nacionalidad boliviana.





La reunión fue con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra Delgado, porque Susana Malcorra estaba en el viaje a Brasil que encabezó Macri para reunirse con Michel Temer. El funcionario aclaró que el nuevo decreto que impulsó Macri "no es una política antiinmigración, sino que es un tema que incluye solamente a los extranjeros que delinquen".



“Hubo errores en la manera en la que se lanzaron los decretos sobre controles migratorios”

El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, fue quien adelantó, luego de la reunión con el Canciller, que se estaba preparando un encuentro entre Macri y Morales. Al respecto, reconoció que "hubo errores en cuanto a la manera en que se lanzaron los decretos".



La rispidez entre ambas naciones se generó a raíz de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien vinculó el incremento del narcotráfico y la inseguridad con los ciudadanos bolivianos y peruanos.



La tensión incrementó cuando la funcionaria le respondió a Evo Morales que su país tenía la misma ley migratoria que Argentina: "Las colectividades bolivianas y paraguayas están aceptadas, eso está claro. La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos, no son bienvenidas".



La ministra también se cruzó con el cónsul de Bolivia, a quien le dijo que "no es serio" que critique a la Argentina por endurecer los controles migratorios y lo desafió: "Si tiene alguna queja que se dirija por las vías que se tiene que dirigir y no por los medios de comunicación porque va a ser un decreto firmado por el Presidente y todos los ministros de la República Argentina".