Maradona hizo oficial su incorporación a la FIFA

Jueves, 09 de febrero de 2017

El “Diez” publicó que cumple uno de sus sueños al trabajar “por una FIFA limpia y transparente”





Diego Armando Maradona se convirtió oficialmente en uno de los embajadores de la Federación Internacional de Fútbol, según informó en sus redes sociales en las últimas horas.



"Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol. ¡Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío!", escribió en su cuenta de Facebook.



El Diez venía anunciando durante los últimos días que en el corto plazo se confirmaría su incorporación a la FIFA en el rol de embajador y advirtió que seguirá de cerca la situación en AFA: "Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie".





Luego de haber tenido varias reuniones con el presidente Infantino desde su asunción a comienzos del 2016, el ex futbolista argentino participó de un partido entre leyendas y también entregó el premio The Best al mejor entrenador en una muestra del acercamiento entre el máximo organismo del fútbol y el crack argentino.



Maradona también fue designado en las últimas horas en Zúrich como el capitán del equipo de las Leyendas de la FIFA, otro cargo honorario por su aporte al fútbol.