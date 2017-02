El arquero Follmann recibió su pierna "biónica" Jueves, 09 de febrero de 2017 El ex portero, a quien le amputaron la pierna derecha, está aprendiendo a caminar con su nueva prótesis y tiene planes de seguir su carrera en el deporte paralímpico



Ya pasaron poco más de dos meses del accidente aéreo en Medellín que mató a 71 personas. La mayoría de ellos eran integrantes del club brasileño Chapecoense. De los tres jugadores sobrevivientes, hay dos que se entrenan para regresar a las canchas. El otro es Jackson Follmann, el portero sobreviviente al que le amputaron la pierna derecha. Lejos de desanimarse, planea su nueva vida.



El guardamenta, de 24 años, recibió su prótesis y ya está caminando. Tiene planes de seguir su carrera en el deporte paralímpico. Actualmente, se encuentra en San Pablo, donde lleva a cabo un tratamiento con su nueva pierna biónica.





"Voy a tratar de familiarizarme con mi nuevo cuerpo y espero adaptarme rápido. Voy a practicar para lograr una mayor seguridad. Y quién sabe si pueda estar en unos Juegos Paralímpicos de aquí a unos años. Hay muchas cosas que quiero hacer, y en primer lugar voy a aprender todo sobre mi nueva condición", confesó Follmann en una entrevista al portal Veja.



Fue el sobreviviente con más secuelas después de la tragedia, ya que además de la amputación por debajo de la rodilla derecha, tuvo que ser operado del tobillo izquierdo. Pero cuando regresó a Chapecó, mientras estaba en el hospital, hizo amistad con Renato Leite, un jugador de voley paralímpico que, conmovido por la historia de Follmann, empezó a visitarlo para motivarlo.



"Hice una muy buena amistad con Renato. Tengo curiosidad por saber cuáles son las opciones para las personas con prótesis. Pero ahora es el momento de recuperar", agregó.





A pesar de haber sido jugador de fútbol profesional, convertirse en un atleta paralímpico no será una tarea sencilla. "Desde el punto de vista físico o motor, sólo lo beneficiaría si volviera a su propio deporte, que no es el caso, porque no hay competencia de fútbol para amputados en los Juegos Olímpicos", explicó Ireneo Loturco Filho, director del Centro de Alto Rendimiento.



Según el especialista, un adulto deportista tarda entre dos y tres años para correr de forma natural con la prótesis. De todas formas, Jackson Follmann no pierde las esperanzas de seguir ligado al deporte.