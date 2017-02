El Inter quiere al "Kun" Agüero y Alexis Sánchez

Jueves, 09 de febrero de 2017

El conjunto italiano pretende volver a los grandes planos y ya anotó a los sudamericanos de cara al próximo mercado





Pasaron siete años desde que el Inter dejó abruptamente los primeros planos para sumergirse en la mediocridad alejada de la mitad de tabla que lo condena. El segundo equipo más ganador de Italia desapareció del mapa. La decisión de volver a ser protagonistas está tomada.



Ese plan requiere de grandes figuras que acompañen el anhelo y los dos primeros nombres ya están apuntados: Sergio Agüero y Alexis Sánchez. Según informó el medio italiano Corriere dello Sport, el propietario del club comenzó a hacer números para sumar a las dos figuras sudamericanas en el mercado de pases de mitad de año.





La cifra superaría los 100 millones de euros para contratar a ambos. Por el Kun ofertarían 60 millones con un propuesta salarial que oscilaría entre los 6 y 7 millones de euros por temporada.





Debido al arribo de la joven promesa brasileña Gabriel Jesús, el ex Independiente quedó relegado en el Manchester City y los rumores de su salida en junio suenan con fuerza. El problema radicaría en que los ingleses exigirían más de 90 millones por su transferencia.



No conforme con esto, el nuevo propietario del Neroazzurro, Steven Zhang, iría también en búsqueda de Alexis a cambio de unos 50 millones de euros, con otros 5 anuales para el jugador en concepto de contrato. Alexis todavía no renovó su vínculo con el Arsenal, que finaliza en junio del 2018, y abrió la puerta a las especulaciones.



El elenco italiano marcha en la quinta colocación de la Serie A y está a seis puntos de los puestos de Champions League. Sin embargo, su problemática es más profunda: en el 2010 conquistó por última vez la liga local y la Champions para nunca más volver a pelear por el título en ninguna otra competencia.