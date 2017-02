Horóscopo para hoy 9 de febrero del 2017 Jueves, 09 de febrero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Siendo usted muy impulsivo, tenga cuidado con los cambios abruptos en su vida cotidiana. Procure estar alerta.



Amor: Su pareja lo ayudará a olvidar sus preocupaciones. Se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Modere su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar una inversión para su hogar.

Bienestar: Invierta para renovar su guardarropas. Se sentirá a gusto con su nueva imagen.





TAURO



Evite desesperarse si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Tenga paciencia.



Amor: Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja. Explíquele su necesidad de cierta independencia.

Riqueza: Aproveche su habilidad para generar nuevos recursos y así comenzar un negocio que lo ayudará a progresar.

Bienestar: En los momentos en los que se sienta demasiado nervioso, dedíquese a alguna actividad que lo relaje.



GÉMINIS





No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar. Logrará resolverlas en el momento adecuado, no se impaciente.



Amor: Momento de que inicie una relación con miras a un futuro compartido. No juegue con los sentimientos ajenos.

Riqueza: Si algunos temas financieros le preocupan, no actúe con terquedad y pida asesoramiento.

Bienestar: No se sobreexija. Podrá sentirse agobiado por el peso de sus responsabilidades.



CÁNCER





No se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados. Evite dejarse inducir por la nostalgia, confíe en su percepción.



Amor: Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo.

Riqueza: Cuide su generosidad. Recuerde que no siempre le es posible prestar dinero, usted también lo necesita.

Bienestar: Evite toda clase de excesos. Es hora de que piense en depurar su organismo.



LEO



Al tener la Luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Lo mejor será dedicarse a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios.



Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere sus actitudes.

Riqueza: No se cierre en usted mismo. Préstele atención a los consejos de personas conocedoras del mundo de los negocios.

Bienestar: Canalice su fuerza comenzando con alguna actividad deportiva, lo ayudará espiritualmente.



VIRGO



Hoy estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia, si es que presta atención a sus verdaderos deseos.



Amor: Trate de revelarle sus intensiones amorosas a esa persona que tanto le agrada.

Riqueza: Antes de hacer proyectos a futuro, tendrá que poner en orden sus cuentas.

Bienestar: Sería ideal que trate de relajarse y evitar la actividad excesiva. Su cuerpo se lo agradecerá.



LIBRA



Al fin se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto.



Amor: Su pareja le impondrá límites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que la necesita.

Riqueza: Verifique cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En caso de duda, asesórese.

Bienestar: Sería ideal que deje de lado algunos compromisos y se ocupe de su salud.



ESCORPIO



Será un día complicado, mejor enciérrese en su soledad. Se encontrará irritable. Evite tomar decisiones apresuradas.



Amor: Momento de amar y ser amado. Usted sabe hacerlo, no lo dude. Sea feliz.

Riqueza: Gracias a su agudo olfato y diplomacia para los negocios, concretará hoy tratos prometedores.

Bienestar: No pretenda ocultar sus emociones, deje que se asomen naturalmente.



SAGITARIO





Aprenda a no descuidar sus asuntos laborales. Será importante que procure mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina.



Amor: No se empeñe en discutir con su pareja sobre temas sin importancia, la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora.

Riqueza: Sería ideal que se maneje con moderación, así evitará perjuicios económicos.

Bienestar: Respire aire libre, salga a dar paseos para liberar su energía negativa e intercámbiela por una positiva.



CAPRICORNIO



Pronto descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Ese proyecto comienza a tener forma.



Amor: Deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. No se limite.

Riqueza: Evite los grandes gastos. La austeridad será la mejor compañera para este día.

Bienestar: Se sentirá agotado y no tendrá interés de participar en reuniones. Evite exigirse.



ACUARIO



No deje de comunicarse con sus seres queridos. Será un día positivo para fortalecer las amistades.



Amor: Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama.

Riqueza: Gracias a ciertas limitaciones económicas, logrará establecer prioridades de sus gastos.

Bienestar: Cuide la calidad de sus comidas. Ingiera mucha más agua para depurar su organismo.



PISCIS



Sea más claro a la hora de evaluar sus decisiones. Sus dudas y confusiones pueden dañar su inteligencia natural.



Amor: No se empeñe en imponer sus condiciones, aprenda y escuche los reclamos de su pareja.

Riqueza: Tendrá todo a su favor en ese tema comercial que lo está preocupando, pero asesórese.

Bienestar: Abandone el sedentarismo e inicie alguna actividad deportiva que le agrade.