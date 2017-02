El abogado de Pérez Corradi dijo que la ex SIDE lo ayudó a fugarse Jueves, 09 de febrero de 2017 Carlos Broitman afirmó que la agencia de inteligencia le entregó un DNI falso y colaboró para que escape del país



La trama de los espías sigue mostrando nuevas aristas. Esta vez, Carlos Broitman, abogado de Ibar Pérez Corradi –presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez-, aseguró que agentes de la ex secretaría de Inteligencia (SIDE) ayudaron a su cliente a escapar del país, al punto de entregarle un DNI apócrifo para que cruzara la frontera. Incluso, afirmó que tras la fuga "era harto sabido en qué zona podía estar" su cliente en el exterior durante el tiempo que estuvo prófugo.



"Fueron miembros de la ex SIDE los que le facilitaron un DNI, contactos y le dijeron por dónde tenía que salir y por qué puerta migratoria", sostuvo Broitman en radio Delta, quien aclaró que el procesado por narcotráfico denunció esta irregularidad en su momento. Además, añadió que su cliente "dio día, hora, en qué auto salió y por qué barrera de la Triple Frontera".



Sin embargo, el letrado evitó pronunciarse sobre un posible encubrimiento por parte del último jefe de la Agencia de Inteligencia, Oscar Parrilli: "Nosotros, como abogados, tratamos de no meternos en este berenjenal político porque las presiones son muchas. Es un año electoral y la campaña ya empezó".





El dato que aporta Broitman llega en un momento de complicaciones para el ex jefe de los espías, ya que coincide con la hipótesis del juez Ariel Lijo. El magistrado sostiene que Parrilli conocía el paradero de Pérez Corradi – un informe del 13 de noviembre de 2015 así lo confirmaría- y que evitó comunicarlo para proceder a su detención.



Pérez Corradi fue capturado en Foz de Iguazú el 19 de junio del año pasado, cuando la Justicia lo buscaba por ser el presunto instigador de los asesinatos de los empresarios farmaceúticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En diciembre de 2016, la jueza María Servini de Cubría le dictó la falta de mérito al entender que no había pruebas para procesarlo o sobreseerlo por esos homicidios.



Es por el rol de la AFI en la búsqueda de Pérez Corradi que se originó la causa y el procesamiento de esta semana contra Parrilli, por presunto encubrimiento agravado del otrora prófugo. Fue a partir de ese expediente que se filtraron las escuchas entre el ex jefe de Inteligencia y la ex presidente Cristina Kirchner, en la que se los escucha hablar de "presionar jueces" y "armar causas" contra el espía Antonio Horacio Stiuso.





En su defensa, Parrilli achacó las acusaciones judiciales para justificar un "espionaje" y "persecución política" con Cristina Kirchner y anunció que apelará su procesamiento.



"Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado falta de mérito. Es decir, que me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", sostuvo el ex jefe de la AFI. "De esto son responsables Macri, (el ministro de Justicia, Germán) Garavano y (el jefe de la AFI, Gustavo) Arribas, ellos están atrás de esta maniobra, no puede ser de otra manera", concluyó días atrás.