El refuerzo "interno" tendría para arrancar el campeonato

Jueves, 09 de febrero de 2017

Con Auzqui en el plantel y a la espera de Ariel Rojas, Gallardo aprieta el puño por el alta de uno de sus dirigidos





Muchas apuestas arrojaron saldo positivo en River, pero no fue el caso de Luciano Lollo, quien llegó a cambio de 3 millones de dólares y todavía no pudo debutar oficialmente. Tras resentirse por su lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el ex Racing tuvo que retomar la recuperación, pero acaba de recibir el alta. Gran noticia para Marcelo Gallardo.



El Millonario ya sumó a Carlos Auzqui y aguarda por el regreso de Ariel Rojas, quien ya se desvinculó del Cruz Azul mexicano y tiene un pie en Núñez. Pero el Muñeco busca contar con alternativas en la última línea, teniendo en cuenta que el nivel de Arturo Mina no fue el esperado y que el chico Lucas Martínez Quarta recién está dando sus primeros pasos.



La dupla central ideal para el estratega riverplatense la conforman el cordobés de 29 años y Jonatan Maidana. ¿Será posible que estén en el debut de 2017 por el campeonato? Estiman que Lollo podrá volver a la alta competencia a fines de febrero, previo a que River reanude el certamen local por la fecha 15 ante Unión, en el Monumental (a principios de marzo).







Claro que por haberse perdido la pretemporada y no tener rodaje futbolístico, correrá desde atrás. Además, hay que recordar que su último cotejo por los puntos fue con la camiseta de Racing, hace casi nueve meses. El hecho de jugar la Libertadores, brindará más posibilidades al hombre surgido en Belgrano de Córdoba, que se entrenará a la par del resto desde ahora.



MARTÍNEZ QUARTA RENOVÓ

Uno de los pollos que Gallardo tiene en el plantel puso la firma y extendió su vínculo con River hasta 2021. Junto al presidente Rodolfo D'Onofrio, el central prolongó su estadía. El juvenil Moya también firmó contrato.