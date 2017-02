La agresión de Keylor Navas a un periodista de la BBC

Jueves, 09 de febrero de 2017

El arquero del Real Madrid le dio un pelotazo al cronista durante el entrenamiento del equipo español





Este martes, durante la práctica matutina del Real Madrid, el periodista de la cadena BBC Simon Maybin fue víctima de una lamentable agresión del arquero Keylor Navas.



El cronista se encontraba grabando la práctica desde una de las gradas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, cuando fue visto por el costarricense. En ese instante, el futbolista tomó el balón y le dio un pelotazo al trabajador de prensa.







Según la información publicada por la BBC, la agresión fue intencional, aunque el medio no aclara si el periodista tenía permitido filmar el entrenamiento. Por otro lado, el dispositivo móvil no se rompió y Maybin salió ileso.



Esta no es la primera ocasión en la que sucede un episodio de esta índole en las prácticas del Real Madrid. El 14 de octubre pasado, Cristiano Ronaldo sufrió la humillación de sus compañeros en el habitual "rondo" y ante las risas de los periodistas exclamó: "Ya tenéis algo para poner luego, ya tenéis material para dos días".